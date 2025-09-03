鬼月新闢道路拆老屋驚見「公媽牌」 玉里公所找道士勸搬家

其中一戶老房子內有公媽牌沒有被子孫祭祀，老屋已十幾年沒人住，公媽牌沒有香火，經道士祭拜後同意搬到納骨塔。（玉里鎮公所提供）

2025/09/03 19:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮公所執行自強路、新興街新闢道路工程，被鎮長龔文俊視為重要施政計畫，因日前已完成土地徵收，雖然目前是鬼月，施工人員仍忙著拆地上物，其中有一戶屋內有祖先「公媽牌」，經連絡上屋主女兒許可，今天請道士幫忙誦經，安排祂遷入納骨塔安置。

雖然農曆鬼月被認為諸事不宜，然玉里鎮「自強路銜接新興街新闢道路計畫工程」，穿越廢棄多年的龍虎營區，可讓玉里鎮新增一條南北向道路，打通自強路通新生街，鎮公所從2018年開始爭取計畫，今年度獲得內政部國土署補助2900多萬元，日前完成土地徵收後動工。

道路預定地新生街旁共有5戶地上物均已完成徵收，今天進行地上物拆除，不過施工單位發現，其中有1戶空屋內有祖先神主牌，由於正值鬼月期間，公所不敢大意，今天還找來道士幫忙，下午3點準備鮮花素果捻香誦經，道士祭拜時也向牌位「祖先們」勸說搬家，因為到長良納骨塔每天有人打掃、且有誦經祭拜，現場擲茭杯第一次就獲允杯。

鎮長龔文俊說，重大公共工程不會因為鬼月就延宕，由於拆屋時發現屋內的公媽牌沒有拿走，鎮公所也不敢大意，為求尊重先人，連絡上該戶屋主兒女，其中兒子已移居美國，女兒則遠嫁外縣市，房屋已經數十年無人居住，公媽牌沒有子孫祭拜的香火，昨連絡上女兒獲得同意後，今天下午請道士協助辦理儀式後，將神主牌暫時先請到長良納骨塔暫時安置，等待屋主返回玉里再接回公媽牌。

玉里新生街銜接自強路，中間因為龍虎營區造成兩邊無法通行，鎮公所近日動工拆除地上物。（玉里鎮公所提供）

