桃園龜山A7變1道路流標4次終於決標 預計10月中旬開工

龜山區變1道路新闢工程，為顧及歷史建築磚窯廠煙囪，從高架改為地下化設計。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/09/03 18:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區機場捷運A7站區開發案區外道路（變1）道路新闢工程，為顧及歷史建築磚窯廠煙囪，從高架改為地下化設計，工程歷經2輪4次流標，終於在上月底決標，總工程經費逾5億元，預計10月中旬動工，施工期約3年，完工後文學路將打通至文化一路，紓解A7站周邊道路交通擁塞問題。

A7站周邊人口成長快速，且有華亞、樂善科技園區、林口長庚醫院、體育大學、長庚大學等，但部分道路建置未完成，交通問題為人詬病，桃市府與內政部合作，由中央補助經費辦理A7站區開發案區外道路工程，分別施作變1、變2、變3道路工程，變3道路文藝街已於2023年1月通車、變2道路牛角坡橋今年6月通車，變1道路因變更設計等因素而延宕。

變1道路計畫將文學路打通至文化一路，長約300米，原設計採跨橋方式跨越龜山樟腦寮協和磚廠文資保留區，但恐會破壞磚窯煙囪且造成磚窯廠上方空間不足，市府於2023年決議改採地下道穿越方式，讓歷史建築保留與道路工程雙贏。

桃市府新建工程處官員表示，變1道路工程已於上月底決標，總工程經費逾5億元，將於10月19日舉行開工典禮，施工期約1080個日曆天，預計2028年完工。

目前A7合宜住宅居民從文學路到文化一路必須繞行文青路，尖峰時間車流經常塞住，變1道路完工後將可直接連接文化一路。

