高中英聽第1次考試 明起至11日報名

2025/09/03 18:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕考生注意！大考中心今天公布115學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於今年10月18日舉行，報名自明（4日）起至本月11日截止，逾期不予受理，而報名資料含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時應務必確認資料的正確性。

大考中心表示，集體報名考生必須依照所屬集體報名單位所訂定之作業時程，提供應繳之資料；不得因個人之疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。而報名日期截止前，考生也務必親自校核由集報單位從報名系統列印之「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

至於個別報名考生，大考中心提到，可到大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗之「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料。完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費，並妥善保存繳費收據或交易明細。

此外，報名資料中，「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及場次；在成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。

針對身心障礙及重大傷病考生，大考中心提醒，若欲申請「特殊項目」，須另至「試務專區」點選進入「應考服務」之「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」線上填寫，並將申請表件（應考服務需求表、在校學習紀錄表、診斷證明書）郵寄至大考中心以作為審查之依據。

