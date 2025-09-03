打600通電話卻訂不到！彰監「鐵窗月餅」開賣 4小時狂售7萬顆

彰化監獄烘焙坊生產的「鐵窗牌月餅」近日開賣，開賣4小時就被預購7萬顆。（記者陳冠備攝）

2025/09/03 18:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕距離中秋節還有一個多月，法務部彰化監獄烘焙坊生產的「鐵窗牌月餅」近日開賣，開賣4小時就被預購7萬顆，網路預購系統因此當機，還有民眾打了600通電話仍訂不到，氣到向法務部投訴。彰化監獄表示，今年預計製作10萬顆，目前仍有3萬顆數量，可提早這兩週就出貨，買不到的民眾還有機會。

號稱全台最難買，彰化監獄「鐵窗牌月餅」，今年將製作10萬顆，打破以往記錄，上月28日早上8點開賣，至當天中午已經被預購7萬顆，造成網路商城大當機，電話滿線大塞車。其中9月22日至10月6日（農曆八月一日至十五日）訂購數量已額滿，不過9月21日以前則還有餘額。

彰化監獄副典獄長鄭哲成說，因為烘焙班人力有限，今年月餅只做「烏豆沙蛋黃酥」及「綠豆椪」兩種口味，每天出爐550盒，其中蛋黃酥禮盒一盒10顆，每盒410元，比去年小漲10元。

鄭哲成表示，推出月餅的初衷並非為了營利，而是希望透過練習烘焙麵包糕點訓練，賦予收容人一技之長，幫助他們在出獄後能順利更生。黃姓收容人說，判刑15年，入監前不會烘焙，有興趣投入學習，越上越有心得，已學會多種糕餅跟點心，未來會把握時間學習，並決定出獄後出去當烘焙師傅，如有可能將開業自立。

彰化監獄烘焙坊生產的「鐵窗牌月餅」近日開賣，開賣4小時就被預購7萬顆，網路預購系統因此當機。（彰化監獄提供）

彰化監獄「鐵窗牌月餅」，每天限定出爐。（記者陳冠備攝）

「鐵窗牌月餅」每天出爐550盒，其中蛋黃酥禮盒一盒10顆，每盒410元，比去年小漲10元。（記者陳冠備攝）

