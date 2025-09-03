為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    這家buffet爆棚！她狂打「1111通」才訂到 內行曝1招：通常有位子

    高雄超夯Buffet餐廳「島語」自開幕後熱度爆棚，訂位難度被形容「比演唱會開票還難搶」。（圖擷取自島語臉書）

    高雄超夯Buffet餐廳「島語」自開幕後熱度爆棚，訂位難度被形容「比演唱會開票還難搶」。（圖擷取自島語臉書）

    2025/09/03 23:12

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄超夯Buffet餐廳「島語」自開幕後熱度爆棚，訂位難度被形容「比演唱會開票還難搶」。9月1日餐廳開放台北、高雄兩店11月的訂位，瞬間引發饕客大混戰。一名網友分享，她為了搶到高雄店6人座，硬是狂打1111通電話才成功「登島」，讓無數網友看傻直呼：「超有毅力！」

    該名網友在Threads曬出手機截圖，畫面顯示她足足撥打了「1111通電話」，才搶下高雄店的6人位。她忍不住苦笑說：「真的是魔王級訂位，還好最後有成功登島！」不僅如此，還有網友貼出更誇張的紀錄，無奈直呼「1141通沒訂到參戰。」

    貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我打過100通，你1111實在佩服」、「500通打不進去」、「台北的電話沒通過」、「太厲害了我上次打100通直接放棄」。也有幸運兒分享，「看來一通就打進去的我被幸運之神眷顧了」、「我突然感覺我好像很幸運，沒有10通，雖然等很久」、「53通！目標達成」、「我也很努力的打了145通，最後有訂到」。

    對此，有內行人建議，若不想打電話打到手酸，平日可選擇提前下午4點現場登記，約6點就能進場，中間還能逛街打發時間。

    「島語」是漢來美食斥資近2億元打造的旗艦Buffet品牌，結合高級餐酒與多元料理，從開幕以來就話題不斷。餐廳位於高雄漢神巨蛋百貨8樓，擁有350個座位與九大主題餐檯，包括帝王蟹腳、北海道海膽、炙燒握壽司、戰斧牛排與法式甜點等高級料理，每一區還有專屬餐酒搭配，打造「一島一酒」的頂級饗宴。

    價位依時段不同，平日午餐1490元起，假日晚餐則2090元起（均需加收10%服務費），高單價依舊擋不住饕客熱情，讓訂位難度節節攀升。

    一名網友足足撥打了「1111通電話」，才搶下高雄店的6人位。不僅如此，還有網友貼出更誇張的紀錄。（圖擷取自Threads）

    一名網友足足撥打了「1111通電話」，才搶下高雄店的6人位。不僅如此，還有網友貼出更誇張的紀錄。（圖擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播