這家buffet爆棚！她狂打「1111通」才訂到 內行曝1招：通常有位子

2025/09/03 23:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄超夯Buffet餐廳「島語」自開幕後熱度爆棚，訂位難度被形容「比演唱會開票還難搶」。9月1日餐廳開放台北、高雄兩店11月的訂位，瞬間引發饕客大混戰。一名網友分享，她為了搶到高雄店6人座，硬是狂打1111通電話才成功「登島」，讓無數網友看傻直呼：「超有毅力！」

該名網友在Threads曬出手機截圖，畫面顯示她足足撥打了「1111通電話」，才搶下高雄店的6人位。她忍不住苦笑說：「真的是魔王級訂位，還好最後有成功登島！」不僅如此，還有網友貼出更誇張的紀錄，無奈直呼「1141通沒訂到參戰。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我打過100通，你1111實在佩服」、「500通打不進去」、「台北的電話沒通過」、「太厲害了我上次打100通直接放棄」。也有幸運兒分享，「看來一通就打進去的我被幸運之神眷顧了」、「我突然感覺我好像很幸運，沒有10通，雖然等很久」、「53通！目標達成」、「我也很努力的打了145通，最後有訂到」。

對此，有內行人建議，若不想打電話打到手酸，平日可選擇提前下午4點現場登記，約6點就能進場，中間還能逛街打發時間。

「島語」是漢來美食斥資近2億元打造的旗艦Buffet品牌，結合高級餐酒與多元料理，從開幕以來就話題不斷。餐廳位於高雄漢神巨蛋百貨8樓，擁有350個座位與九大主題餐檯，包括帝王蟹腳、北海道海膽、炙燒握壽司、戰斧牛排與法式甜點等高級料理，每一區還有專屬餐酒搭配，打造「一島一酒」的頂級饗宴。

價位依時段不同，平日午餐1490元起，假日晚餐則2090元起（均需加收10%服務費），高單價依舊擋不住饕客熱情，讓訂位難度節節攀升。

