    生活

    水試所揪大學、Xpark共組海草復育聯盟 拚復育60公頃

    海草復育有助海洋環境增加韌性，還有藍碳效益。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/03 18:15

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為達淨零碳排目標，農業部水試所和嘉義大學、宜蘭大學、嘉南藥理大學、東海大學、Xpark今（3日）宣布共組「海草復育聯盟」，初步擬在台灣本島復育20公頃海草，澎湖則以40公頃為目標，並因地制宜選育適合的海草品種，除有藍碳外，也會進一步找尋海草的生技應用價值。

    「2025台灣國際漁業科技展」今起到5日在南港展覽館舉行，水試所在該展和4所大學、Xpark共組海草復育聯盟，將在台灣本島與澎湖離島復育海草、推動保育，增加海洋藍碳吸存量，水試所所長張錦宜表示，此舉象徵政府、學術界、研究機構與企業間的深度合作，更是政府在推動淨零減碳、海洋生態保育與氣候變遷減緩策略上，公私協力的具體展現。

    張錦宜進一步指出，目前規劃在台灣本島復育20公頃的海草，澎湖則以40公頃為目標，也會依照當地環境選擇適合的海草，如澎湖這邊主要復育的海草會以卵葉鹽草為主，嘉南鄰近海域則會復育目前瀕臨絕種、主要生長在鹽田的貝克氏鹽草，東部海域則是泰來草，因此不僅是有助藍碳，也有助生物保育。

    隨極端氣候為日常，張錦宜表示，海草比動物更有氣候韌性，也期待藉由海草的韌性提供海裡生物更多生存的保障，他也透露，水試所近年復育珊瑚之際也在選育耐熱品種，未來也擬選出更耐氣候韌性的海草品種，進而增加海洋環境的韌性。

    生醫界對於海藻的功用與效果多有掌握，但海草因為難以食用，相關應用仍是一片空白，張錦宜表示，未來該所也會投入海草的生技應用研究，希望可發現更多海草的用途，增加多元應用。

    目前瀕臨絕種的貝克氏鹽草。（記者楊媛婷攝）

    水試所和宜蘭大學、嘉義大學、東海大學、嘉南藥理大學、Xpark共組海草復育聯盟。（記者楊媛婷攝）

    熱門推播