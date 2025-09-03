訂位日本餐廳驚覺店員「厭惡台灣人」 她怒：壞習慣帶到國外

一名網友近日在社群平台分享自己和女友向日本訂位的經驗，表示在過程中感到店員非常不耐煩，及「極度厭惡台灣人」。示意圖，圖為日本大分縣別府市一間飯店，與新聞無關。（彭博）

2025/09/03 19:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近日在社群平台分享自己和女友向日本餐廳訂位的經驗，表示在過程中感到店員非常不耐煩，及「極度厭惡台灣人」，原因是過去有很多台灣人幫忙「代訂」最後又未現身，造成店家困擾。網友希望台灣人不要把壞習慣帶到國外。

原PO日前在Threads上發文稱，他的女友打電話去日本一間烤肉店訂位，打了好幾通都打不通，懷疑是店家看到外國電話不想接。最後店家接通，女友以日文溝通訂位，「感覺得出店員很不耐煩」，還問她「是不是台灣代訂？」在女友強調是本人訂位後，店員再三強調「確定就一定要來喔」，還向她抱怨很多台灣人請人代訂，最後都沒來。讓原PO直呼「感覺一堆人請代訂又放鳥，他們也不是很喜歡接外國客。」

請繼續往下閱讀...

原PO女友也在下方回文還原狀況表示，電話接通後，店員就以很不耐煩的口氣問「妳是不是台灣人？」再三確認她是本人和家人一起去用餐後，就開始抱怨，現在有很多人代訂，訂到位置後都不到場，造成他們困擾，最後還再三強調「請一定要準時，一定要來。」

她表示，過去也曾訂位，原本以為這通電話會像去年一樣順利，沒想到無意間得知這麼多資訊，文末她也拜託去日本旅遊的台灣遊客：「不要把壞習慣帶到國外，在對話過程，我都感到店家已經極度厭惡台灣人了！」

文章一出引起熱議，目前該文已有超過100萬次瀏覽。網友紛紛表示：「訂了就要去，不去要打去取消，我以為這是常識」、「台灣人有什麼資格笑對岸中國水準低」、「真的拜託大家不要打壞名聲欸」、「真的很討厭一堆習慣不好的人拖累其他人，搞得現在很多日本好吃的老店都不給非日本人訂！」

有一名自稱從事餐飲業的網友分享：「台灣人有一個陋習，假設下禮拜約朋友吃飯，還拿不定主意，就會先訂個2、3家餐廳，等時間到再確定吃哪間，重點不去的都直接NO SHOW，也不會打電話取消。」

此外，也有一名住日本的網友分享，他認識的一位長輩是知名旅行社日本線導遊，有一次他突然受這位長輩拜託以他自己的名義訂一間日本餐廳40人位置，打電話後，對方問他是以什麼團體名義訂位？他如實告知後，對方卻稱「不接待該團體」，因為他的長輩有放鴿子紀錄，而且還透過其他名義再次預定又放鴿子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法