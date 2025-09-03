為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖海女典範 李美金獲全國模範漁民殊榮

    澎湖海女李美金，獲得全國模範漁民表揚。（澎湖區漁會提供）

    澎湖海女李美金，獲得全國模範漁民表揚。（澎湖區漁會提供）

    2025/09/03 18:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖區漁會推薦優良漁民李美金，憑藉60年如1日對漁業的投入與奉獻，榮獲農業部頒發的「全國模範漁民」殊榮，成為澎湖地區引以為傲的代表人物，也是對漁民工作的肯定。

    李美金現年70，自幼生長於澎湖，自12歲起便投身潮間帶採集與傳統漁撈工作，與海為伍、與潮汐共生。60年的歷練，使她熟稔各類沿岸漁業作業，無論是曬小管乾、採紫菜、撿螺貝或敲石蚵，都駕輕就熟，更能依循四季與海象靈活調整漁作方式。她對自然規律的深刻理解，展現出極高的環境適應力與傳統智慧，被譽為澎湖地區珍貴的「活海女文化資產」。

    除傳統漁業耕耘之外，李美金亦長年積極投入公共事務，曾擔任澎湖區漁會代表、理事與監事，服務超過20年。任內始終秉持為漁民發聲的初衷，協助漁會推動各項政策與福利措施，提升漁民權益，為強化組織凝聚力與制度健全發展，貢獻良多，充分展現責任感與公共服務精神。同時，她更將自身的實務經驗轉化為教育資源，長期受邀於縣府文化局、社區大學及澎湖科技大學等單位授課，傳授漁產加工與傳統漁撈技藝，推動文化保存與知識傳承，期盼後輩能延續這份與大海共生的智慧。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，李美金的榮耀，不僅是對她多年辛勞的肯定，更象徵著傳統漁業智慧與文化的價值，將持續激勵漁民社群團結向前，邁向永續漁業發展。

    李美金榮獲全國模範漁民，真是實至名歸。（澎湖區漁會提供）

    李美金榮獲全國模範漁民，真是實至名歸。（澎湖區漁會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播