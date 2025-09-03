澎湖海女典範 李美金獲全國模範漁民殊榮

澎湖海女李美金，獲得全國模範漁民表揚。（澎湖區漁會提供）

2025/09/03 18:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖區漁會推薦優良漁民李美金，憑藉60年如1日對漁業的投入與奉獻，榮獲農業部頒發的「全國模範漁民」殊榮，成為澎湖地區引以為傲的代表人物，也是對漁民工作的肯定。

李美金現年70，自幼生長於澎湖，自12歲起便投身潮間帶採集與傳統漁撈工作，與海為伍、與潮汐共生。60年的歷練，使她熟稔各類沿岸漁業作業，無論是曬小管乾、採紫菜、撿螺貝或敲石蚵，都駕輕就熟，更能依循四季與海象靈活調整漁作方式。她對自然規律的深刻理解，展現出極高的環境適應力與傳統智慧，被譽為澎湖地區珍貴的「活海女文化資產」。

除傳統漁業耕耘之外，李美金亦長年積極投入公共事務，曾擔任澎湖區漁會代表、理事與監事，服務超過20年。任內始終秉持為漁民發聲的初衷，協助漁會推動各項政策與福利措施，提升漁民權益，為強化組織凝聚力與制度健全發展，貢獻良多，充分展現責任感與公共服務精神。同時，她更將自身的實務經驗轉化為教育資源，長期受邀於縣府文化局、社區大學及澎湖科技大學等單位授課，傳授漁產加工與傳統漁撈技藝，推動文化保存與知識傳承，期盼後輩能延續這份與大海共生的智慧。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，李美金的榮耀，不僅是對她多年辛勞的肯定，更象徵著傳統漁業智慧與文化的價值，將持續激勵漁民社群團結向前，邁向永續漁業發展。

李美金榮獲全國模範漁民，真是實至名歸。（澎湖區漁會提供）

