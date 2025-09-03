不受少子女化影響! 高雄三民國中新生大增4班原因曝

三民國中校長張振義是「新生吸鐵」，擔任三所國中校長十二年來，幾乎都逆勢增班。（記者許麗娟攝）

2025/09/03 18:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕少子女化導致多數學校學生數逐年下滑，高雄市三民國中今年國一新生卻逆成長增加4班，且每班人數接近30名限額，有趣的是，校長張振義猶如「新生吸鐵」，曾在3所國中擔任校長12年，幾乎年年增班。

三民國中位於市中心，屬於較早發展的區域，附近大樓較少且居住人口數固定，但升學一級激戰區，鄰近學校有陽明、正興、龍華、明華、左營、七賢國中等，彼此競爭激烈，其中僅三民與正興非總量管制學校。

校長張振義是2023年到校，三民國中今年畢業班10班，但國一新生班級數和國二同樣增為14班，雖然部分是龍年與小龍年的「人口紅利」，但他從擔任旗津國中、鳥松國中，再到兩年前任職三民國中校長，連年帶動班級數成長。

主要是張振義每年親臨學區內小六的班親會，並到每一班分享辦學理念，他說，貼近在地家長和學生的需求、盤點學校的優勢、提出目標和方向，加上在校建立家長會與教師會的共識，塑造全校和諧與團結氛圍，才能展現學校績效，提升家長的信任感。

張振義推動學業好、品性好、健康好「3好」的辦學目標，全校各年級開設第8節課，由任課老師加強課業的複習，也讓家長下班放心接回孩子，若學生家庭有經濟問題，他也會去爭取經費全額補助，同時，二、三年級每晚六至九點開放晚自習，有教師會、家長會與志工團的支持和後盾，讓畢業生升第一志願高中比例達10-13%。

三民國中位於市區升學的一級激戰區，彼此搶學生競爭激烈，卻仍逆勢成長。（記者許麗娟攝）

