琵琶颱風明生成！直撲日本九州、四國…路徑曝光

熱帶性低氣壓TD18預計明天增強為輕度颱風，往日本九州、四國方向前進。（氣象署提供）

2025/09/03 17:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕明、後兩天赴日本九州和四國的旅客注意颱風！中央氣象署預報，目前在太平洋的熱帶性低氣壓TD18，最快明天白天增強為輕度颱風，並朝九州和四國前進。氣象署提醒，週末水氣增多加上南方雲系北移，東部、南部轉雨。

氣象署預報員張承傳表示，明天（4日）午後西半部地區及其它山區，仍有局部短暫雷陣雨，要到後天午後雷陣雨的範圍才會縮小，僅剩東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，熱帶性低氣壓TD18最快在明天白天增強為輕度颱風，會影響日本的九州和四國地區，提醒赴日旅遊的民眾注意颱風動態。他也指出，最近南海到菲律賓東方海面都是一片大低壓帶，未來可能有熱帶擾動的發展，若未來真的有熱帶系統發展，路徑是往海南島機率較大。

張承傳說，週六（6日）水氣又增多，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；「下週日到下週一（7日、8日）受到南方雲系北移的影響，降雨機率又增加」，張承傳指出，這兩天南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

張承傳說，下週二、三（9日、10日）天氣恢復穩定，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

