為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    琵琶颱風明生成！直撲日本九州、四國…路徑曝光

    熱帶性低氣壓TD18預計明天增強為輕度颱風，往日本九州、四國方向前進。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD18預計明天增強為輕度颱風，往日本九州、四國方向前進。（氣象署提供）

    2025/09/03 17:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明、後兩天赴日本九州和四國的旅客注意颱風！中央氣象署預報，目前在太平洋的熱帶性低氣壓TD18，最快明天白天增強為輕度颱風，並朝九州和四國前進。氣象署提醒，週末水氣增多加上南方雲系北移，東部、南部轉雨。

    氣象署預報員張承傳表示，明天（4日）午後西半部地區及其它山區，仍有局部短暫雷陣雨，要到後天午後雷陣雨的範圍才會縮小，僅剩東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

    張承傳指出，熱帶性低氣壓TD18最快在明天白天增強為輕度颱風，會影響日本的九州和四國地區，提醒赴日旅遊的民眾注意颱風動態。他也指出，最近南海到菲律賓東方海面都是一片大低壓帶，未來可能有熱帶擾動的發展，若未來真的有熱帶系統發展，路徑是往海南島機率較大。

    張承傳說，週六（6日）水氣又增多，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；「下週日到下週一（7日、8日）受到南方雲系北移的影響，降雨機率又增加」，張承傳指出，這兩天南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

    張承傳說，下週二、三（9日、10日）天氣恢復穩定，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播