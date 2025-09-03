新北大巨蛋可能落腳「這地方」 擁捷運、鐵、公路交通優勢

新北大巨蛋潛力場址之一是樹林機五南側土地，圖中的4處紅框皆為機五南側範圍。（記者賴筱桐翻攝）

2025/09/03 17:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北大巨蛋選址作業進入第二階段，將從6處潛力地點縮小範圍至2處，根據本報記者掌握，以樹林機五南側土地中選可能性最高，地點位於樹林、板橋、新莊交界處，未來有捷運土城樹林線行經，鄰近樹林火車站，可銜接台65線快速道路等系統，擁有交通優勢，將透過整體開發「造鎮」，發展潛力十足。

據了解，樹林機五南側土地位於樹林國民運動中心周邊，樹林區中正路、俊英街219巷和俊保路二側街廓，現況多為鐵皮工廠、農地與閒置空地，土地多半為私有，早期都市計畫劃設住宅區、商業區和學校用地等，至今未辦理開發，可視為廣義的公共設施保留地，未來將透過區段徵收方式進行整體開發，重新檢討土地使用分區，計畫面積約76.6公頃，市府可分回大型公共設施用地。

該場址鄰近板橋、新莊、樹林、土城核心區域，未來有土城樹林線LG18站行經，距離台鐵樹林火車站約800公尺，往北可銜接捷運新莊線和未來的桃園捷運，往南串聯捷運三鶯線和板南線；公路方面，聯外橋樑可透過浮洲橋、城林橋銜接台65線快速道路和高速公路，交通便利。

根據市府規劃，此處若興建大巨蛋，基地方整面積約10公頃、園區可擴及12公頃，配合整體開發案，留設大型商業街廓和商業區土地，並規劃停車場用地，建置複層平台，達到人車分流，改善過去鐵路阻隔的困境，重新形塑都市紋理。

樹林機五南側土地位於樹林興仁花園夜市附近，未來將透過區段徵收開發。（記者賴筱桐翻攝）

樹林機五南側土地被列為新北大巨蛋潛力場址之一，現況多為鐵皮建物和工廠等。（記者賴筱桐翻攝）

