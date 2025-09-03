為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中秋選購桃市庇護工場禮盒 做公益還能抽Switch 2

    民眾到桃園市內各家庇護工場選購中秋禮盒，單筆消費滿399元，登錄發票或購買證明，就有機會將Switch 2電玩主機、徠旅酒店雙人住宿券、雀巢膠囊咖啡機、7-11禮券等好禮帶回家。（桃園市政府提供）

    民眾到桃園市內各家庇護工場選購中秋禮盒，單筆消費滿399元，登錄發票或購買證明，就有機會將Switch 2電玩主機、徠旅酒店雙人住宿券、雀巢膠囊咖啡機、7-11禮券等好禮帶回家。（桃園市政府提供）

    2025/09/03 17:56

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府勞動局即起到10月6日推出「中秋庇需送好禮」滿額抽獎活動，鼓勵民眾到市內各家庇護工場選購中秋禮盒等，以支持身心障礙者就業，民眾單筆消費滿399元，登錄發票或購買證明，就有機會將Switch 2電玩主機、徠旅酒店雙人住宿券、雀巢膠囊咖啡機、7-11禮券等好禮帶回家。

    迎接一年一度的中秋送禮，桃園市各家庇護工場有多項優惠，以推出精選禮盒並祭出優惠為例，伊甸烘焙咖啡屋9月22日前訂購95折，樂桃桃咖啡簡餐坊消費滿6000元95折、1萬元9折，微光庇護工場蘆竹店與微光食品雜貨舖庇護工場都有訂購50盒禮盒95折、100盒9折優惠等；另有洗衣服務優惠，包括亮翌洗衣庇護工場洗衣服務8折、晨揚庇護工場衣物清洗消費滿10次贈送9折券等。

    市府勞動局建議，民眾中秋節送禮前，可先至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」線上選購禮盒，或前往各家庇護工場實體門市消費，單筆消費每滿399元有1次抽獎機會，上網（https://reurl.cc/z5pDZa）登錄發票或購買證明後，有機會帶回Switch 2電玩主機等好禮。

    桃園市政府勞動局推出「中秋庇需送好禮」滿額抽獎，鼓勵民眾到市內各家庇護工場選購中秋禮盒。（桃園市政府提供）

    桃園市政府勞動局推出「中秋庇需送好禮」滿額抽獎，鼓勵民眾到市內各家庇護工場選購中秋禮盒。（桃園市政府提供）

