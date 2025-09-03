搭捷運遭情勒讓座! 他淡定出示「身分證」結局笑翻眾人

立法院已三讀通過，將「博愛座」改為「優先席」。（資料照）

2025/09/03 20:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大眾運輸工具的「博愛座」爭議頻傳，且受害者又以年輕族群居多。一名男網友分享，父親近期搭乘捷運時坐在博愛座上，期間他拒絕讓位給一名長者，遭對方怒嗆「年輕人好手好腳坐什麼博愛座？」，但他淡定亮出身分證，讓對方當場啞口無言，只能尷尬地轉身離去，文章曝光引發眾人熱議。

日前男網友在Dcard以「勒索博愛座踢到鐵板」為標題發文，透露父親近日搭乘捷運外出，當時他剛坐到博愛座上，就遭一名自稱年近60歲的老先生辱罵，「年輕人好手好腳坐什麼博愛座？」，同時用頤氣指使的態度，命令他讓位給自己。原PO表示，父親起初冷靜告知老先生自己65歲了，對方不信並持續糾纏，讓他不得不亮出身分證。

根據父親的回憶，那名老先生看到身分證上的資料後，頓時語塞，並在停頓了幾秒後向他說，「你看起來不像65歲」，接著就悻悻然離去。原PO坦言，在聽完父親描述的，對於老先生試圖勒索博愛座，結果淪落到踢到鐵板的下場，他當場笑得樂不可支點評，「該怎麼說呢？是因為我爸看起來太年輕了嗎？」。

其他網友也紛紛流言笑說，「結果資格不符還硬要開戰，太糗了」、「對原PO爸來說真是令人愉快的誤會」、「為什麼有種報梯數，卻被更老的電的感覺」、「快60也不算老人吧，連強制退休年齡都不到」、「老先生發起搏鬥座戰鬥邀請，結果發現老先生資格不符」、「要怎麼樣65歲被誤會是年輕人，這保養太誇張，想看照片！」。

事實上，爭議不斷的「博愛座」制度即將全面走入歷史，立法院已於今年三讀通過，確定將「博愛座」改為「優先席」，並將適用對象擴大為「身心障礙者或其他有實際需求者」。另外，交通部也同步修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，公布「優先席」圖示，最快將於本月正式上路。

