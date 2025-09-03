為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰縣營養午餐費要調高了 年經費多1億元

    彰化縣明年寒假後將調高營養午餐補助，國小每餐50元、國中55元，縣府強調就是希望孩子能吃得更安心又營養。（圖由彰興國中提供）

    彰化縣明年寒假後將調高營養午餐補助，國小每餐50元、國中55元，縣府強調就是希望孩子能吃得更安心又營養。（圖由彰興國中提供）

    2025/09/03 17:04

    〔記者張聰秋／彰化報導〕物價持續上漲，家長們對孩子在學校的午餐品質感到擔憂。為了讓學生在物價高漲的環境下仍能吃得更好，彰化縣政府宣布，從明年（2026年）寒假開學起，縣內國小、國中的營養午餐費用將分別調高5元，國小每餐補助從45元提高至50元，國中從50元提高至55元。這項政策預計將嘉惠全縣約8萬9000名學生，調整後總經費9億6392萬4千元，無論是學校自辦午餐還是委外團膳，都將獲得相同的補助；惠及全縣近9萬名學生，且不會增加家長負擔。

    調整補助後預計每年將讓縣庫多支出約1億元。縣長王惠美表示，儘管學生人數逐年減少，但為了照顧下一代，這筆經費仍在縣府財政可負擔的範圍內，目的就是讓孩子吃得更營養、更安心。

    為了確保經費投入後，午餐品質能夠提升，縣府將以合約規範團膳業者，要求食材成本佔總餐費的70%以上。同時，由衛生局、農業處、教育處等單位組成的聯合稽查小組也將定期稽查，嚴格把關縣內212所學校的供餐品質，防止業者因為成本增加而偷工減料。

    多位國中校長表示，在當前物價高漲的環境下，縣府適時調高補助金額是必要的。這項政策能讓學校在菜色規劃上有更多彈性，像是彰興國中校長郭佳文就表示樂見其成；彰安國中也指出，菜單每月更換，每週至少供應2到3天的綠色蔬菜，增加補助後，確實能進一步提升學生用餐品質。

    今年3月縣府也推動了「生生有鮮乳」政策，每週為國中小學生提供1瓶免費的國產鮮乳，這項政策每年約需8000萬元經費，加上這次午餐補助增加，所有經費皆由縣府自籌。此外，縣府額外投入665萬元，協助學校建置冷藏設備，確保鮮乳配送的新鮮與安全。

    彰化縣國中小營養午餐由原本的3菜1湯升級到4菜1湯，並要求每週至少2到3天綠色蔬菜。（圖由彰興國中提供）

    彰化縣國中小營養午餐由原本的3菜1湯升級到4菜1湯，並要求每週至少2到3天綠色蔬菜。（圖由彰興國中提供）

