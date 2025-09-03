台灣房東特有壞習慣？外國人抱怨台北租房「一大困難」引共鳴

一名長期居住台灣的外籍網友在網路發文，抱怨台北租屋環境。（歐新社）

2025/09/03 17:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名長期居住台灣的外籍網友近日在網路論壇發文，抱怨台北租屋環境「千篇一律、難以忍受」，尤其是房東「強制附傢俱」、「裝潢死板僵硬」，讓他感到非常不便。文章PO出後引發共鳴，不少網友直言，無法理解房東為什麼無論如何都要保留那些舊家具。

原PO日前在Reddit發文表示，他熟悉活用台北各大租屋網站，但每次搬家時，總被屋況氣到忍不住吐苦水。他強調，只想找個新一點、靠近捷運、沒有亂七八糟傢俱的空間，結果卻屢屢碰壁。

請繼續往下閱讀...

他列舉多個讓人崩潰的實例，包括床架與衣櫃「鑲在牆裡」、客廳牆上「只預留小空間給電視」、廚房沒冰箱空間只能把冰箱擺在沙發旁等等，都讓他相當無奈。

更令他傻眼的是，即使屋況老舊，房東仍堅持要他「留下來自90年代的怪物級電視」，甚至請他「就算不用也放進衣櫃收著」，不准他丟棄。有次他忍不住向一位房東表示，入住後「第一件事就是要把這張噁心的床墊丟掉。」沒想到房東則回：「那我們不會換新的給你喔。」

他坦言，其實自己非常願意自備傢俱，也想打造一個適合自己的生活空間，但台北的租屋市場似乎「不給選擇」，幾乎所有物件都是「全配」，連基本的彈性都沒有，令人感到壓迫。

文章PO出後引發不少國內外網友共鳴，留言表示：「台北真的令人失望透頂......房東利用了人們急於找到住所的心理」、「台灣人為什麼要囤積垃圾？我淘汰過很多物件，因為裡面堆滿了破舊家具，房東卻不肯丟，我說要幫他們丟還被拒絕」、「台灣的房東是你這輩子能遇到的超級摳門的房東之一」、「我真的很討厭那些在房子裡嵌入衣櫃甚至床的房東」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法