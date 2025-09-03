颱風、出國潮夾擊！水里玩水節人潮雪崩下滑 翻修拚重生

南投水里玩水節受颱風和出國潮影響，今年暑假購票入園僅1.2萬人，相較往年動輒3萬人已銳減6成。（記者劉濱銓攝）

2025/09/03 16:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉暑假為期2個月的「水里玩水節」落幕，水里鄉公所統計今年購票入園降至1.2萬人，相較往年動輒3萬人可說「雪崩式下滑」，公所表示，今年玩水節受颱風、出國潮等大環境夾擊，導致人數銳減，不過明年玩水節場地將大翻修，軟體也會升級，盼屆時重獲新生的玩水節能吸引更多遊客。

水里玩水節每年暑假運用清澈水里溪打造夏日戲水場地，每逢週六、日登場，園區除有多個戲水池，還有大型充氣溜滑梯，近年還新增SUP立式划槳、先鋒舟等活動，成為南投暑假玩水盛事。

水里鄉公所表示，今年暑假有多個颱風侵襲，以及西南氣流暴雨不斷，使得玩水節部分活動日喊停，另因暑假是親子出國旺季，加上鄰近的集集、竹山鎮，也有舉辦玩水活動，種種因素瓜分掉不少戲水人潮，導致今年購票入園僅1.2萬人，相較往年多為3萬人次，已大減6成。

公所也說，雖然今年玩水節人潮不如以往，但從今年下半至明年上半，玩水節的場地親水公園將進行翻修，不僅機電、抽水、過濾設施更新，場地積水，以及戲水設施老舊都會改善，且未來舉辦玩水活動，也會透過每週變換不同主題，增加玩水樂趣，盼明年能吸引遊客體驗截然不同的水里玩水節。

