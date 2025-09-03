新北7歲男童因病毒感染而截肢 3個善團樂捐41萬元紓困

圓融行善團團長許誥（左4）、一竹慈善會理事長陳輝韓（左3）、中華勤正愛心關懷協會理事長許有來（右3）、鶯歌區長曾明華（右1）、市議員洪佳君（右2）等，一起將善款交給楊母（右4）。（新北市社會局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕家住新北市鶯歌區的7歲楊姓男童，今年3月因感染輪狀病毒及腸病毒，加上先天免疫力不足，先在桃園市的醫院就醫，後來再轉送台北馬偕醫院治療，一度病危，最後截去左手、左腳，因不符合重大傷病的免部分負擔資格，需要龐大醫療費，經樹鶯社福中心媒合圓融行善團等3個善團合力救助，共募得41萬元幫助楊家暫度難關。

楊母表示，兒子裝置葉克膜及洗腎，導致四肢血液循環不良，組織壞死，馬偕醫院日前再度為兒子的右腳手術，截去3根組織壞死的腳趾，並取大腿部分肌肉及頭皮進行皮瓣手術，兒子非常勇敢，全力配合醫師治療，非常感激社會各界的救助，期盼兒子早日恢復健康、順利出院。

樹鶯社福中心媒合圓融行善團救助，圓融行善團號召會員以每人1千元、+1接龍方式，共募得35萬元，再加上一竹慈善會及中華勤正愛心關懷協會各濟助3萬元，總共募集41萬元善款，幫助楊家暫度難關。

圓融行善團的團長許誥、一竹慈善會理事長陳輝韓、中華勤正愛心關懷協會理事長許有來、市議員洪佳君、鶯歌區長曾明華等人，今天到社會局捐款並關切楊童狀況，目前楊童的狀況好轉，已不用洗腎。

新北市府社會局長李美珍表示，感謝圓融等善團一起幫助楊童，楊童還有1個就讀小學3年級的姊姊，託付外公外婆照顧，因楊母家境特殊，以及孩子龐大的醫療費用和後續復健、輔具等支應，生活而陷入困境，確實需要社會協助。

樹鶯社福中心主任洪婉嫃表示，楊母曾從事駕駛並兼職早餐店，為了專心照顧兒子而暫停工作、沒有收入，3月至今累計積欠醫療費近80萬元，醫院社工持續媒合善款支應，近期楊童再度入住燒燙傷加護病房，因此媒合圓融行善團等救助，41萬元善款已全數存放社福中心，後續將跟楊母討論善款使用，保證全數用於楊童身上。

