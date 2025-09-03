脖子越來越細......颱風地震多野柳女王頭斷了怎麼辦 專家建議這樣做

新北市野柳地質公園「女王頭」名聞國際，但長期來女王頭因風化與自然侵蝕，頸圍越來越細。（記者盧賢秀攝）

2025/09/03 17:07

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市野柳地質公園「女王頭」名聞國際，但長期來女王頭因風化與自然侵蝕，頸圍越來越細，最近地震頻繁，台灣大學地理環境資源學系特聘教授林俊全擔心，女王頭斷落最大危機就是地震和颱風大浪侵襲，萬一女王頭斷了，他建議將女王頭移到室內重新立起來，成為環境教育的議題。

野柳女王頭出現裂痕、頸部越來越細，去年10月實測最新的頸圍為116.59公分，31年來已減少103公分，「什麼時候會斷」議題不斷，北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）也曾經請研究團隊利用奈米藥劑等保護女王頭，但過去這些實驗並無成效。

請繼續往下閱讀...

北觀處與中華民國地理學會、地質公園營運業者，今天邀地質及地理、文化資產與旅遊等相關領域專家學者討論，萬一女王頭斷了可行安置與傳承方案，以及女王步道、岩層保護與維護、對觀光產業可能帶來的影響等。

林俊全指出，女王頭自然風化結果大概1年減少0.2公分、5年就少1公分，斷頭是早晚的事；一般蕈狀石大約20幾公分斷落，期間最怕的是颱風大浪沖擊和地震，是女王頭斷落的最大危機。

萬一女王頭斷了怎麼辦？林俊全說，一是移置室內加上基座重新將女王頭立起來，讓民眾欣賞，或是放在現地讓大家知道怎麼斷的；他個人是傾向移置室內，當作環境教育議題吸引更多人來看，更重要的是和當地居民合作，增進觀光經濟收入。

北觀處長陳煜川表示，從2006年開始委託專業團隊管理後，一直都持續透過專業團隊，尋求減緩女王頭風化的機會，也不再讓遊客碰觸女王頭，非常期待有新科技的保護重要資產，同時與地方店家形成共識，讓環境和產業能夠永續。

地方業者認為，女王頭是世界特殊的寶貝，如果斷了真的很可惜，對當地的餐飲等業者當然會有影響；也有業者樂觀認為，可能引起話題，也不一定是不好的事，可以做一比一的3D原圖，又是另一種風景。

北觀處邀集專家學者討論，萬一女王頭斷了可行安置與傳承方案，以及步道、岩層保護與維護、對觀光產業可能帶來的影響等。（記者盧賢秀攝）

女王頭頸圍越來越細，民眾紛紛到野柳地質公園和它拍照。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法