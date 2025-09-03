為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華山25長者登上府城最高峰桂子山 3人坐輪椅登頂

    華山長輩們走了1小時終於登頂，其中3人坐輪椅也一起完成登頂壯舉，大家都十分開心。（圖由黃詩涵提供）

    華山長輩們走了1小時終於登頂，其中3人坐輪椅也一起完成登頂壯舉，大家都十分開心。（圖由黃詩涵提供）

    2025/09/03 16:54

    〔記者蔡文居／台南報導〕華山基金會台南市南區愛心天使站在地服務已滿19年，陪伴逾359位弱勢長輩走過孤苦無依的日子，為感謝在地長期支持的善士、義工們，今天在南區水交社文化園區舉辦「銀齡向上．登頂桂子山健行活動」，邀請華山服務的25名長輩「攀登」台南市區最高峰，俯瞰府城美景，現場並頒發登頂證書。

    台南市桂子山位於水交社園區內，舊稱「魁斗山」，海拔約26公尺，是當今台南市區僅存唯一的山頭，也是府城（原舊市區）第一高峰。

    南區愛心天使站長黃詩涵表示，桂子山又有「汐見之丘」之稱，是南區少數保存的自然小丘，全程路線平緩，也具無障礙空間，特別適合銀髮長輩行走。一般人行走，約10至15分鐘。由於今天天氣炎熱，加上現場有舉辦歷史軍事碉堡與豐富自然生態導覽活動，參與的25名長輩走了1小時終於登頂，其中有3名長輩因行動不便，由志工陪同推輪椅一起完成登頂壯舉，現場並頒發登頂證書，大家都十分開心。長者們一起登高俯瞰美景，也在這座山丘上留下生命力的見證。

    黃詩涵表示，華山基金會持續透過「陪伴行動」，用雙腳跨出孤單、用陪伴翻轉衰老，迎向豐盛晚年，希望藉由今天這個活動，號召更多民眾一起加入愛老人義工行列。多一點關懷，減少孤老無助感，為長輩們晚年生活注入愛與希望。

    華山基金會志工帶領25名長輩「攀登」台南市區最高峰桂子山。（圖由黃詩涵提供）

    華山基金會志工帶領25名長輩「攀登」台南市區最高峰桂子山。（圖由黃詩涵提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播