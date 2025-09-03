華山25長者登上府城最高峰桂子山 3人坐輪椅登頂

華山長輩們走了1小時終於登頂，其中3人坐輪椅也一起完成登頂壯舉，大家都十分開心。（圖由黃詩涵提供）

2025/09/03 16:54

〔記者蔡文居／台南報導〕華山基金會台南市南區愛心天使站在地服務已滿19年，陪伴逾359位弱勢長輩走過孤苦無依的日子，為感謝在地長期支持的善士、義工們，今天在南區水交社文化園區舉辦「銀齡向上．登頂桂子山健行活動」，邀請華山服務的25名長輩「攀登」台南市區最高峰，俯瞰府城美景，現場並頒發登頂證書。

台南市桂子山位於水交社園區內，舊稱「魁斗山」，海拔約26公尺，是當今台南市區僅存唯一的山頭，也是府城（原舊市區）第一高峰。

南區愛心天使站長黃詩涵表示，桂子山又有「汐見之丘」之稱，是南區少數保存的自然小丘，全程路線平緩，也具無障礙空間，特別適合銀髮長輩行走。一般人行走，約10至15分鐘。由於今天天氣炎熱，加上現場有舉辦歷史軍事碉堡與豐富自然生態導覽活動，參與的25名長輩走了1小時終於登頂，其中有3名長輩因行動不便，由志工陪同推輪椅一起完成登頂壯舉，現場並頒發登頂證書，大家都十分開心。長者們一起登高俯瞰美景，也在這座山丘上留下生命力的見證。

黃詩涵表示，華山基金會持續透過「陪伴行動」，用雙腳跨出孤單、用陪伴翻轉衰老，迎向豐盛晚年，希望藉由今天這個活動，號召更多民眾一起加入愛老人義工行列。多一點關懷，減少孤老無助感，為長輩們晚年生活注入愛與希望。

華山基金會志工帶領25名長輩「攀登」台南市區最高峰桂子山。（圖由黃詩涵提供）

