    首頁　>　生活

    明道中學導師校外開烘焙課「2天2萬學費」 火速辭負責人

    明道中學師被控校外開烘焙課，火速辭負責人。（記者黃旭磊攝）

    明道中學師被控校外開烘焙課，火速辭負責人。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/03 16:51

    〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區明道中學餐飲科陳姓導師，遭學生爆料在校外開設烘焙工作室課程，2天學費高達2萬元，對此，台中市教育局表示，校方已於8月13日知悉，事涉私校事務、尊重校園自治，校方目前正進行校事會議組成調查小組調查，明道中學則強調一切依教師法辦理。

    這名導師被學生在社群爆料，疑未在校內提供技能競賽拉糖教學，誘導學生付費參加校外開設烘焙工作室課程，2天學費高達2萬元，還暗示學生，若不來上課將難以成為競賽選手，學生上社群爆料表達不滿，指稱老師「不要把我們當搖錢樹！」

    明道中學今天強調，陳師於校外開設公司，經校方具體要求陳師應專注於學校教學工作後，陳師已於8月底辭去公司負責人及所有相關職務，並承諾全力配合校方調查，專注於教學工作。

    校方說，陳師對同學收費爭議事實仍待釐清，校長、副校長及人事主任於8月13日下午接獲訊息，隨即召開緊急會議啟動調查，15日召開校事會議後進入正式調查程序，將嚴格依據《教師法》及《高級中學法》規定查辦。

    人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑說，私校老師受教育部《教育人員任用條例》管轄，同法第34條規定專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職，這名導師已明顯觸法。

    曾芳苑說，這名導師掌握遴選技能競賽選手權力，且2天學費竟高達2萬元，收費如此之高，違反教師不得在校外開補習班規定，依教師法及高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法等規定，導師涉不適任行為，明道中學應立即啟動校事會議議處。

