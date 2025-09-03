農業部今邀三方討論寵物灰名單 狐獴、鱷龜、凱門鱷、蟒蛇都擬納入

動保團體反對將狐獴納寵物灰名單。（台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供）

2025/09/03 16:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕為加強寵物管理，農業部擬將寵物分為黑白灰名單，農業部今（3日）邀請專家、飼主團體代表、動保團體代表討論灰名單管理措施，農業部動保司表示，狐獴、鱷龜、凱門鱷、蟒蛇等動物都擬納管，業者繁殖買賣都要申請，民眾養殖在具備條件下也要登記，並禁止自行繁殖。

全球先進國家管理寵物都會分類為黑白灰名單，黑名單為完全不可飼養與繁殖買賣進口，灰名單為制定繁殖買賣飼養規範後就准許作為寵物，白名單為國家開放可進口、飼養，農業部上月邀集專家、動保團體、飼主代表討論寵物黑名單，目前已有蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊等641種動物列黑名單獲初步共識，今三方進一步討論灰名單管理措施，會後農業部動保司副司長陳中興接受媒體聯訪表示，會議主要提供灰名單一般策略性的管理模式，並徵詢三方意見，個別物種的管理細部規定還待後續召開。

陳中興進一步表示，三方今天針對納入灰名單的寵物如狐獴、鱷龜、凱門鱷、蟒蛇類等討論，農業部擬未來將這些動物納入特定寵物的管理範疇，未來繁殖或買賣相關物種的業者都要依「特定寵物管理辦法」提申請，並符合相關設施規範，地方政府也會不定期查核評鑑，確保業者符合動物福利。

陳中興表示，飼主飼養相關物種時也要登記，並具備飼養條件，未來也擬規定門檻，並禁止飼主自行繁殖，確保相關繁殖都可以依循管理，至於這些寵物外出時，陳中興表示，有必要採取一定防護措施，針對防護措施、特定寵物管理規範與飼主管理條件等，後續會再召開個別物種的細部會議。

動保團體台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會反對將狐獴列灰名單，指出狐獴被圈養難適應環境，且萬一溢出將造成生態危機，陳中興表示，國內目前已有一定數量的狐獴，若禁養恐違背現行飼養狀況，因此才會透過納入灰名單加強管理，讓飼主具備特殊條件才可飼養，並符合動物福利規範。

