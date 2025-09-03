台南行銷美人湯 龜丹首推溫泉、瑜伽+音療

南市觀旅局在龜丹溫泉首度舉辦結合泡湯、瑜伽、音療的特色體驗活動，教師節登場。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/03 16:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西區的龜丹溫泉，遠近馳名，又有「天然美人湯」之稱，時序入秋，市府觀光旅遊局全力行銷，首度結合瑜伽與音療的體驗，讓民眾的身、心、靈都得到放鬆，教師節登場。

活動將於市府委外營運的龜丹溫泉體驗池舉辦，觀旅局今天快閃宣傳，12名遊客在專業老師劉秢錞的帶領下，泡湯、瑜伽、音療一起來，享受午後的悠閒時光。

請繼續往下閱讀...

結合泡湯、伸展，以及聲波療癒的「湧泉頌音—溫泉X瑜伽X頌缽」特色活動，9月28日當天將分為2梯次，各限額15人，開放報名中。

觀旅局長林國華說，龜丹坐落於群山圍繞的優美溪谷中，環境清幽、景致迷人，堪稱祕境，水質屬弱鹼性的碳酸氫鹽泉，PH值約8.08～8.55，溫度介於31～35.5°C，清澈無味，被譽為「天然美人湯」，值得推廣。

林國華提到，教師節的體驗活動，內容結合溫和的瑜伽伸展與頌缽音療，透過溫泉的滋潤，以動作的舒展，徹底打開身體循環，很有特色，首度開辦。

劉秢錞表示，瑜伽、音療活動，之前有在游泳池辦過，首次深入泡湯區，算是新的嘗試，由缽音共振引導參與者達到深層靜心狀態，希望透過泉水的暖意釋放壓力、調和能量，讓身心靈進入最平衡最舒適的狀態。

市長黃偉哲強調，泡湯有益，軟化角質、滋潤皮膚、更加光滑透亮，對關節炎、神經痛，以及一些皮膚疾病也具舒緩效果。

龜丹溫泉體驗池執行長林珊毓指出，教師節當天將帶領民眾在露天泡湯區的暖意與山林自然的環抱中，享受雙倍療癒的半日輕旅行，每梯次有三階段活動，費用1人499元，贈送溫泉蛋、礦泉水；可線上報名，或者電洽06-5748872。

南市觀旅局在龜丹溫泉首度舉辦結合泡湯、瑜伽、音療的特色體驗活動，教師節登場。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法