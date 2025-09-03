核三廠9日至11日核安演習 首次模擬用過燃料池受損情境

核能安全委員會將於9月9日至11日連續3天在恆春核三廠及鄰近地區舉行核安第31號演習。（記者黃宜靜攝）

2025/09/03 16:44

〔記者黃宜靜／台北報導〕核能安全委員會將於9月9日至11日連續3天在恆春核三廠及鄰近地區舉行核安第31號演習，模擬地震、海嘯等天然災害，並鑑於核三廠屬除疫過渡階段，因此首次參考美國北安那（North Anna）核電廠曾演練用過燃料池受損的複合式核子事故應變處置等，全面檢視核災應變量能。

核安會主任秘書王重德指出，除了核電廠安全管制嚴格把關外，同時也依法每座核電廠3年1次核安演習，去年為核一廠，今年則是核三廠，「防災工作沒有最好、只有更好，所以秉持著料敵從寬、禦敵從嚴態度，持續進行每年核安演習。」

王重德表示，核安演習分為兵棋推演、實演練2階段，其中8月7日時已完成各應變中心兵棋推演，共動員261位同仁；至於實兵演練將於9月9日至11日於核三廠及鄰近地區進行，首日參考演練重點在：啟動備用電源、用過燃料池緊急補水、消防應變、多功能作業機路障排除及輻傷救護等作業，並參考日本能登半島地震狀況模擬可能應處情境，強化核電廠在複合災害條件下的應變韌性與整備作為。

核安會保安應變組簡任技正劉俊茂表示，此次演練，因應核三廠處除役過渡階段，因此參考美國維吉尼亞州的北安娜核電廠演習，首次納入燃料裝卸機組件墜落，撞擊用過燃料，導致場界測有微量放射性物質外釋的應變處置；確保封鎖階段中，仍能維持燃料池安全，有足夠的用電、用水能自主維生，確保燃料池熱量保持一定的冷卻，避免輻射外釋等事故風險。

9月10日、11日則進行廠外民眾防護演練與環境輻射偵測作業，核安會將於9月10日上午9時30分於恆春鎮與滿州鄉發送核子事故預警訊息，並搭配災防告警細胞廣播服務（CBS）、手機簡訊（LBS）與LINE群組等管道發布通知，請民眾收到訊息時不用驚慌；如果在演習期間行經演習區域，也須配合現場交通管制措施。

核安會主任秘書王重德（中）指出，核安演習分為兵棋推演、實演練2階段，其中8月7日時已完成各應變中心兵棋推演，實兵演練將於9月9日至11日於核三廠及鄰近地區進行。（記者黃宜靜攝）

