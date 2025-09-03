中橫薛家場路基修復 車輛限重通行管制解除

台8線中橫公路155.8公里處薛家場路段路基缺口。（資料照，公路局提供）

2025/09/03 16:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風造成台8線中橫公路薛家場路段，出現約20公尺長的路基缺口，公路局東區養護工程分局今指出，目前初步完成路基及護欄修復，今天起解除限3.5公噸以下車輛通行的限制，恢復台8線大禹嶺至太魯閣口（110.2k~184.5k）原有限重22公噸（含）以下車輛通行；九月份依然維持日間通行、夜間管制措施。

公路局東工分局指出，中橫公路台8線155.8k（薛家場路段）前因8月4日楊柳颱風強降雨，上邊坡坍方落石造成路基缺口，限重3.5公噸以下車輛通行，經太魯閣工務段團隊積極搶修，2日完成路基及護欄修復。而關原至天祥路段（台8線114.6k~167.3k），每日朝巡路況、清理落石，確認可通行後，原則於上午6點到下午4點半開放通行，晚間6點半至翌日6點進行夜間封閉。

另外，中橫公路天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）仍維持每日五個時段放行，分別是06:30~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30等5次，下午五點半到六點半間，台8線167.7k（天祥東端）及太管處砂卡礑隧道東口等2處管制柵門關閉，禁止車輛進入，夜間管制。

太魯閣工務段特別提醒，通行大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里）」用路人，東行（大禹嶺至太魯閣）最遲建議於當日下午5點前抵達天祥，以免錯過天祥5點半放行時間；西行（太魯閣至大禹嶺）最遲建議於下午3點前通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以免錯過天祥4點半放行時間。

台8線中橫公路天祥至太魯閣口九月份維持五個時段放行，夜間管制。（記者王錦義攝）

