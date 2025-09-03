為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義縣喬裝測試購菸 1成3業者違法賣菸檳榔攤違規率最高

    年滿20歲人士穿著高中生制服向檳榔攤買菸，進行測試。（嘉義縣衛生局提供）

    年滿20歲人士穿著高中生制服向檳榔攤買菸，進行測試。（嘉義縣衛生局提供）

    2025/09/03 16:43

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為守護青少年健康，嘉義縣衛生局今年暑假安排「喬裝測試」購菸行動，安排年滿20歲人士穿著高中制服實測買菸，結果有13.1%業者直接賣菸給疑似未滿20歲者，並未查驗證件，在各類販菸場所中以檳榔攤占61.9%、違規率最高。

    菸害防制法規定禁菸年齡為未滿20歲，嘉縣衛生局今年暑假期間安排年滿20歲人士，著高中制服喬裝測試購菸，針對菸酒專賣店、便利商店、超市、雜貨店、大賣場及檳榔攤等販菸場所，抽測10家共計160家，其中21家違規售菸，包括檳榔攤13家及傳統商店8家，除現場輔導改善，並列入重點列管名單，將責成衛生所不定期前往稽查。

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，依據菸害防制法第17條規定「任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿二十歲之人」，違者最高可罰25萬元，提醒業者面對疑似未滿20歲顧客時應落實販菸「問、看、停」3步驟，販菸前「問-問年齡、看-看證件、停-拒絕販售」主動查驗身分證件、確認年齡，或直接婉拒販售，販賣菸品商家也應加強員工法規認知訓練。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    嘉義縣衛生局今年暑假進行「喬裝測試」購菸行動。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局今年暑假進行「喬裝測試」購菸行動。（嘉義縣衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播