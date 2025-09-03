嘉義縣喬裝測試購菸 1成3業者違法賣菸檳榔攤違規率最高

年滿20歲人士穿著高中生制服向檳榔攤買菸，進行測試。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為守護青少年健康，嘉義縣衛生局今年暑假安排「喬裝測試」購菸行動，安排年滿20歲人士穿著高中制服實測買菸，結果有13.1%業者直接賣菸給疑似未滿20歲者，並未查驗證件，在各類販菸場所中以檳榔攤占61.9%、違規率最高。

菸害防制法規定禁菸年齡為未滿20歲，嘉縣衛生局今年暑假期間安排年滿20歲人士，著高中制服喬裝測試購菸，針對菸酒專賣店、便利商店、超市、雜貨店、大賣場及檳榔攤等販菸場所，抽測10家共計160家，其中21家違規售菸，包括檳榔攤13家及傳統商店8家，除現場輔導改善，並列入重點列管名單，將責成衛生所不定期前往稽查。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，依據菸害防制法第17條規定「任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿二十歲之人」，違者最高可罰25萬元，提醒業者面對疑似未滿20歲顧客時應落實販菸「問、看、停」3步驟，販菸前「問-問年齡、看-看證件、停-拒絕販售」主動查驗身分證件、確認年齡，或直接婉拒販售，販賣菸品商家也應加強員工法規認知訓練。

嘉義縣衛生局今年暑假進行「喬裝測試」購菸行動。（嘉義縣衛生局提供）

