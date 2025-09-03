縮胃手術害2命網紅減重醫王銘嶼被廢照 安泰醫院外科停業3個月

網紅減重醫王銘嶼遭醫師懲戒會決議廢除執業執照。（擷取自王銘嶼臉書）

2025/09/03 16:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市安泰醫院醫師王銘嶼今年7月遭檢舉執行縮胃曠腸手術致病患身亡，衛生局調查後，今（3）日宣布，醫懲會決議廢止王銘嶼執業執照，安泰醫院外科門診及住院業務停業3個月。

衛生局8月22日召開醫師懲戒會，因王銘嶼執行手術未符國際標準涉「過度醫療」，經決議依「醫療法」第25-1條廢止其執業執照。此外王銘嶼於臉書刊登醫療廣告未完整揭示醫療風險，處10萬元罰鍰。

另王銘嶼於2024年7月於博田國際醫院執業未依規定製作病歷，依「醫師法」第12條處2萬元罰鍰；未經核准擅自輸入醫療器材，違反「醫療器材管理法」移送檢調偵辦。

針對安泰醫院容留王銘嶼執行爭議手術，明顯有業務管理疏失不當且致患者傷亡、使用非合法醫療器材執行手術及管制藥品流向不明等多項違反「醫療法」規定，依法處10萬元罰鍰，並要求自8月28日起外科門診、住院業務停業處分3個月。

衛生局亦查獲安泰醫院縮胃曠腸手術收費超出「高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準」，超收達67人，依「醫療法」第22條第2項規定每案裁處5萬元罰鍰，共計335萬元，限今年9月30日前將超收費用返還。該院負責醫師違反同法第68條第1項規定，處1萬元罰鍰。

衛生局另查獲安泰醫院管制藥品未詳實登載簿冊，依「管制藥品管理條例」規定處6萬元罰鍰，同時該院涉管制藥品流用、未經核准擅自供應、寄藏醫療器材，依法移送檢調偵辦。

