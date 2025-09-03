為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    縮胃手術害2命網紅減重醫王銘嶼被廢照 安泰醫院外科停業3個月

    網紅減重醫王銘嶼遭醫師懲戒會決議廢除執業執照。（擷取自王銘嶼臉書）

    網紅減重醫王銘嶼遭醫師懲戒會決議廢除執業執照。（擷取自王銘嶼臉書）

    2025/09/03 16:07

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市安泰醫院醫師王銘嶼今年7月遭檢舉執行縮胃曠腸手術致病患身亡，衛生局調查後，今（3）日宣布，醫懲會決議廢止王銘嶼執業執照，安泰醫院外科門診及住院業務停業3個月。

    衛生局8月22日召開醫師懲戒會，因王銘嶼執行手術未符國際標準涉「過度醫療」，經決議依「醫療法」第25-1條廢止其執業執照。此外王銘嶼於臉書刊登醫療廣告未完整揭示醫療風險，處10萬元罰鍰。

    另王銘嶼於2024年7月於博田國際醫院執業未依規定製作病歷，依「醫師法」第12條處2萬元罰鍰；未經核准擅自輸入醫療器材，違反「醫療器材管理法」移送檢調偵辦。

    針對安泰醫院容留王銘嶼執行爭議手術，明顯有業務管理疏失不當且致患者傷亡、使用非合法醫療器材執行手術及管制藥品流向不明等多項違反「醫療法」規定，依法處10萬元罰鍰，並要求自8月28日起外科門診、住院業務停業處分3個月。

    衛生局亦查獲安泰醫院縮胃曠腸手術收費超出「高雄市醫療機構暨醫事機構收取醫療費用標準」，超收達67人，依「醫療法」第22條第2項規定每案裁處5萬元罰鍰，共計335萬元，限今年9月30日前將超收費用返還。該院負責醫師違反同法第68條第1項規定，處1萬元罰鍰。

    衛生局另查獲安泰醫院管制藥品未詳實登載簿冊，依「管制藥品管理條例」規定處6萬元罰鍰，同時該院涉管制藥品流用、未經核准擅自供應、寄藏醫療器材，依法移送檢調偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播