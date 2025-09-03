高雄10區9/10起停水39小時影響15.8萬戶 104處加水站、2處工業載水點出爐

水公司整備加水桶。（記者陳文嬋攝）

2025/09/03 15:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司配合高雄捷運工程辦理自來水管線遷移工程，高雄市岡山等10區將於9月10日9時起至11日24時停水39小時，總計影響15.8萬戶用水，其中停水13萬戶、壓降2.8萬戶；水公司將設置104處加水站，並規劃2處工業載水點，方便民眾取水使用。

水公司將於9月10日週三上午9時至9月11日週四深夜24時停水，包括阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區共7區全區停水；另外3區部分停水，包括楠梓區藍田、中興、中和里，燕巢區海城社區、茄萣區興達火力發電廠；楠梓區17里水壓降低，包括福昌、仁昌、裕昌、隆昌、興昌、泰昌、秀昌、加昌、廣昌、和昌、久昌、宏昌、大昌、盛昌、國昌、建昌、慶昌里。

水公司將於楠梓、岡山等7區，設置104處加水站，包括楠梓區為中山高中、援中國小，岡山區為自來水公司岡山服務所、岡山國小、和平國小、前鋒國中、本洲里及協和里活動中心等；梓官區將設於梓信里活動中心、警察局梓官分駐所、蚵寮國民小學後門、中崙里活動中心等。

彌陀區設於壽齡國小、舊港里活動中心、彌陀區公所、彌陀區消防分隊、彌陀活動中心、南安國小等；橋頭區將設於橋頭區公所、橋南里長服務處、甲北里辦公處；路竹區將設於路竹區公所、路竹體育園區、路竹區老人活動中心；阿蓮區將設於阿蓮農會等。

此外，水公司也規劃2處工業用水載水點，包括澄清湖給水廠及臨海工業區，提供產業以水車載水。

水公司規劃2處工業用水載水點。（水公司提供）

