穿山甲現蹤農家畫面太美 他拍下珍貴畫面

這隻穿山甲出現在龍崎一處農家，遠處農民正在工作，呈現農民與穿山甲和諧共處的一幕。（陳泰豪提供）

2025/09/03 15:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境小組助理研究員陳泰豪長期在台南龍崎地質公園進行生態調查，記錄當地的穿山甲等野生動物，在一次偶然機會下，他遇到一隻穿山甲出現在龍崎牛埔一處農家，遠處農民正在工作，他立刻拍下這珍貴的畫面，呈現農民與穿山甲和諧共處的一幕。

這張穿山甲現蹤農家的珍貴畫面，由於畫面實在太美了，而且又充滿了故事性，一度被懷疑是假的。陳泰豪特別澄清，這是如假包換的真畫面。

陳泰豪表示，當時，他正好在龍崎調查穿山甲，聽當地民眾告知發現有一隻穿山甲尾部疑遭野狗咬傷，他立刻拿著相機趕到現場，剛好拍下這難得的畫面，淺山農人在工作同時，間接也保存了環境多樣性。

他說，當下，立刻將這隻穿山甲送到屏科大救傷，經屏科大助理教授孫敬閔檢傷無礙後，當天帶回原地野放。他拍下這隻穿山甲已有一段時間，因原地野放，為避免穿山甲遭不當干擾，所以之前一直未對外公開。

穿山甲被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危」物種，在台灣則屬於珍貴稀有的保育類動物。近年來，台灣的穿山甲保育有成，但穿山甲遭到野狗攻擊的事件頻傳，而龍崎地質公園的野狗也愈來愈多，對穿山甲等野生動物是一大威脅。

陳泰豪說，根據今年2月至4月自動相機調查，發現遊蕩犬出現的次數非常頻繁，3個月共記錄了214筆犬隻影像，其中無項圈犬隻佔76％，有項圈10％，其餘難以辨識。顯示遊蕩犬氾濫及對野生動物之威脅。目前南市動保處也正加強捕抓，值得肯定。

