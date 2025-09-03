聽蟲鳴蛙聲！宜梧滯洪池華麗變身露營區 首露活動民眾喊讚

日前縣府舉辦宜梧滯洪池首露活動，吸引200名遊客參與。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內目前有9處合法露營空間，其中縣府去年底完成的宜梧滯洪池露營場，日前舉辦首場露營活動，獲得民眾一致好評。縣府文觀處長陳璧君指出，首露活動為營運前的測試，將蒐集使用意見以優化服務品質，預計明年中旬完成招商營運。

文觀處統計，目前縣內合法露營區共9處，十字關露營場、宜梧滯洪池露營場、海口故事園區為公部門設立，還有4處休閒農場露營區及1處私人露營空間。

陳璧君表示，2年前縣府橫跨水利、城鄉、計畫及文觀處辦理口湖鄉椬梧滯洪池廁所整修及露營設施改善工程，自籌2030萬元，將占地逾3000坪的北二區停車場打造為適合車宿空間，規劃車露38格，草皮區自搭帳12格，周邊更有相關硬體設備，可供遊客插電、洗手等用途。

陳璧君指出，日前舉辦「湖野相伴療癒露營季」，近200位民眾參與，包含滯洪池生態導覽解說、燒烤BBQ、皮拉提斯等，讓遊客在滯洪池旁享受遠離城市喧囂的寧靜時光。

參與的蔡姓民眾認為，「宜梧滯洪池露營區」白天可探索生態，晚上可聽蟲鳴蛙聲，彷彿世外桃源，是露營好去處，但建議如電力、遮蔭空間不足等問題能夠得到改善，讓整體露營環境可規劃的盡善盡美。

陳璧君說，本次活動做為營運前的測試，會蒐集使用意見以優化服務品質，預計2026年中旬完成招商並營運，會持續推動滯洪池與水岸空間活化計畫，串連周邊景點、友善自行車與步道系統，打造兼戶外旅遊網絡。

宜梧滯洪池經縣府打造設置露營空間，預計明年中旬正式營運。（雲林縣政府提供）

