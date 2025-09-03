爭取訂外送權利！中山女高學生揪團「校長室門口吃便當」

中山女高學生為爭取訂外送權利，發起在校長室門口吃便當活動。（翻攝畫面）

2025/09/03 15:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立中山女高學生依規定，每班級每月可訂一次外食，本學期開學日起，有學生想爭取擴大訂外送權利，發起在校長室門口吃便當活動。中山女高校長張云棻也發信回應學生，樂見因環境改變適度調整，但必須經過膳食委員會法定程序討論再決議，預計9月中旬開會審視學生提案。

中山女高學生這學期第一天起發起校長室門口吃午餐活動，並每天透過社群更新，直到學生可以自己訂外送，文章內還寫下國父孫中山名言「革命尚未成功，同志仍須努力」；活動今邁入第三天。

張云棻透過給學生的一封信表示，這兩天學校陸續收到許多同學對於熱食部調整價格以及學校外食訂購制度的建議與聲音。開學以來，雖然每天滿滿的會議，但一直掛念著這件事因為這和學生每天的飲食及健康息息相關，也是校園生活很重要的一部分。

她說，學校的膳食規定修正是採委員會決議制，校長和學務處皆樂見因應大環境的改變而做適度的調整，但是必須經過討論的法定程序，也感謝學生主動提出想法，歡迎在今年的膳食委員會議上進行更全面性的討論，共識出中山人覺得合適的做法。

中山女高校內外食訂購，起源109學年度通過的外食試行要點，現行制度為每班每月可訂一次外食，如班級整潔成績優異，可增加下個月外訂次數。

中山女高表示，膳食委員會議預計9月中旬召開，目前透過班會時間，由學生代表匯集學生的相關意見，學校會全力輔導學生循制度提出建議案。

