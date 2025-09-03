南極登陸人次10年成長3倍 台灣旅客職業分布曝光

圖為遊客搭船抵達南極半島。（法新社）

〔記者蔡昀容／台北報導〕極地旅遊所費不貲，不過國際南極旅遊組織協會統計，每年登陸南極人數十年間成長近3倍，疫後突破8萬人，亞洲旅客比例也漸增。元本旅遊分析，台灣高端旅遊市場規模估達千億元以上，兩極探險可說是人生必訪夢想清單，其中報名南極團的旅客，在職人士超過半數。

高端旅遊市場持續升溫，詩寧集團（Scenic Group）旗下郵輪正式啟用中文名稱，並與鎖定台灣頂級客層的元本旅遊合作，宣布2027年第五度極地包船，並第三度包下「日月合朔號2號」前往南極，推出皇帝企鵝專屬探險之旅。

詩寧集團（Scenic Group）為深耕亞洲市場，旗下詩寧郵輪（Scenic Cruises）船隊日前啟用中文名稱。鎖定台灣高端旅遊市場的元本旅遊，參與極地探險船取名為「日月合朔號」。雙方今天在台北簽約2027年11月包船，這是元本旅遊第五度極地包船，也是第三度包下日月合朔號2號前往南極。

元本旅遊董事長游國珍分析，台灣2024年高端旅遊市場規模約1000至1500億元，高端客旅遊規劃長達2至3年，追求小眾、難以複製的旅遊經驗，並偏好客製化私人旅程，人生必訪夢想清單更成為首選，不少旅客玩過南極再回流報名北極團，回流率達44.75％，完成兩極夢想清單。南極團商務艙機位需求高，約達7成，因此旅行社需分批、分機安排旅客，這是較困難之處。

國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，最近十年南極季度登陸人數，2014年2萬7243人次，疫情前2019年5萬5875人次，去年8萬455人次，成長顯著。游國珍預估，由於營運成本高，全球探險船數量近年不會有太大變動，未來幾年應穩定維持約8萬人次。

2024南極季度登陸旅客，游國珍表示，美國41.5％位居首位，第二是中國10％，屬於新崛起市場，日本1.6％也擠進第十名，顯示亞洲市場潛力。他預估台灣約0.5％、400人次。

至於赴南極的台灣旅客，游國珍指出，依據自家2025年包船場次，在職人士達65％，仍是主要客源。企業主佔51.82％、醫療專業人士18.18％、高階主管（科技業、製造業、金融業）11.82％、服務業9.09％、教職5.45％、財務自由人士2.73％。以年齡層來看，40至60歲從初期2成提升至3成3，現仍持續成長；60至80歲佔近6成。

游國珍表示，經過比較，日月合朔號是探險船天花板，滿船200名賓客，2026年12月場次已銷售7成5，2027年11月場次今年第四季將開賣。2027年場次特別之處，是登陸欣賞皇帝企鵝，需要破冰船、直升機及冰上步行才能抵達，皇帝企鵝也是唯一留在南極過冬的企鵝品種，年登陸8萬人次之中，大約只有2000人能幸運看到。

元本旅遊董事長游國珍（右）與詩寧集團亞洲區總監石嘉燕（Constance）3日在台北完成元本旅遊2027年南極包船簽約。（記者蔡昀容攝）

