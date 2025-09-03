獨家》新北大巨蛋場址即將揭曉 這一處可能中選

新北市政府預計9日公布新北大巨蛋初步選址結果，傳出樹林機五南側土地可行性最高。圖為模擬完工示意圖。（資料照）

2025/09/03 15:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市規劃興建大巨蛋，第二階段選址公布在即，將從既有6處潛力地點縮小範圍至2處，根據記者獨家掌握，市府依據各項主客觀條件分析，目前評估以樹林機五南側土地可行性最高，由於市長侯友宜出國考察，預計在侯9月9日回國之後公布結果。

近年國內掀起棒球運動熱潮，台北大巨蛋啟用後帶來龐大經濟效益，新北市雖有新莊棒球場做為富邦悍將主場，但容易受到天氣因素影響而中斷賽事，且北部室內表演場地不足，新北市府規劃興建大型多功能室內場館，提出6處潛力地點選址，包括淡海新市鎮二期、樹林大柑園、三峽麥仔園、樹林機五南側、土城看守所舊址及板樹體育館。

據了解，原本7、8月就要公布6選2地點，期間碰上大罷免等外部因素，加上市府內部對於選址仍有不同意見，有關單位就區位條件、土地、優勢、開發進程、交通、地方民意等分析考量，因此延後公布時程，市府綜整評估後認為樹林機五南側土地可行性最高，預計在侯友宜9月9日返國之後公布場址，由於9日當天是國民體育日，也可能在侯剛回國的當天就宣布。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨認為，若選址在樹林機五南側，對當地交通將造成嚴重衝擊，目前中正路、大安路僅有15至20公尺寬，道路容納量和停車空間不足，周邊既有人口和社區密集，多出一座巨蛋建築物，不但遮住景觀視野，也會產生擾鄰疑慮，雖然未來有捷運土城樹林線行經，賽事期間乘載量恐怕不夠。他建議，樹林大柑園有600多公頃，擁有國道3號與台65線延伸優勢，可藉由整體開發案重新規劃道路系統，呼籲市府不要為了博聲量、抄短線草率決定。

國民黨市議員洪佳君說，能夠列入6選2的潛力地點，一定經過審慎的專業評估和客觀數據分析，不論大巨蛋落腳哪裡她都支持，不用擔心交通衝擊，畢竟事在人為，有許多成功案例可借鏡，只要完善規劃，技術問題都能克服；大巨蛋帶來的經濟效益不只是棒球，營運管理和扶植運動產業發展更加重要，希望外界給予市府彈性空間，交由專業評估，避免政治力介入。

