中央、地方攜手斥資2352萬 苗縣國中、小增圖書館藏

2025/09/03 15:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府今天在竹南鎮竹興國小舉辦「充實國民中小學圖書館藏暨新生閱讀推廣活動」，苗栗縣長鍾東錦妻子陳美琦率領苗縣府教育處副處長彭德俊等人出席，苗縣府教育處表示，教育部與縣府今年斥資共2352萬元，添購7萬5086冊新書為143所國民中小學充實圖書館藏，希望學生悠遊浩瀚書海。

包括縣議員廖秀紅、廖英利、張佳玲、陳碧華、邱毓興及鄭聚然、林寶珠、葉忠倫秘書皆出席盛會，陳美琦表示，感謝中央挹注豐富圖書館藏經費，也樂見許多小朋友除了課本外，會從多元管道涉獵故事書或課外讀物；陳美琦也說，縣府力推共讀理念，已建置41處的「學校社區共讀站」，打造圖書館為融合學習、探索及分享的多元學習場域，歡迎鄉親多加利用。

彭德俊則說，縣府今年補助縣內143所國中小圖書館（室）添購藏書7萬5086冊新書，視各校學生數與現有藏書規模，每校補助13萬至30萬元，新書以支持多元閱讀與素養導向為核心，參採聯合國「永續發展目標（SDGs）」及國教署推薦書單，教育意義與啟發性並重。

