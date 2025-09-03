為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    都更進度落後？台南老屋占比6都第2 危老重建核准率卻奪第1

    台南市屋齡30年以上建物逾43萬戶，占比57.7%，居6都第2高。（記者洪瑞琴攝）

    

    2025/09/03 15:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕審計部台南市審計處點名南市都市更新進度落後，台南市都發局指出，南市推動「都市更新與危老重建並行」政策，鼓勵市民依需求選擇合適途徑辦理翻新或重建。截至2024年底，危老重建受理406件、核准400件，核准率高達98.5%，居六都之首。

    審計處指南市屋齡30年以上建物逾43萬戶，占比57.7%，6都中僅次於台北市。平均屋齡34.24年，高於全台平均33年，其中耐震力不足的磚造、木造等結構比例偏高。

    都發局指出，台南多為透天住宅，危老重建因審查簡化、速度快、限制少，更符合民眾需求，部分原規劃以都更方式辦理的案件，也依實際情況轉為危老重建。另在都市更新整建維護方面，南市共有82案，為全國最多，顯示改善老舊建築成效。

    至於重建型都更案件，由於涉及財務規劃與市場行情，推動難度較高，因此市府建議民眾採「雙軌策略」，同步評估都更與危老重建，選擇最可行的方式。

    此外，都發局表示，市府推動精忠二村、平實營區等公辦都更案，透過捐贈社宅與公共設施，節省公帑約200億元，不僅創造公共利益，也強化台南都市更新的制度與配套措施。

