    首頁　>　生活

    中港店出現假粉專詐騙、傳9/5啟動進貨 新光三越發聲明澄清

    新光三越中港店復業在即，鷹架逐步拆除。（新光三越提供）

    新光三越中港店復業在即，鷹架逐步拆除。（新光三越提供）

    2025/09/03 15:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店即將復業，卻被詐騙集團盯上，新光三越今天發出澄清公告聲明，指有不肖人士假冒新光三越名義開設FB粉絲專頁投放詐騙廣告，新光三越正追究中，請民眾不要上當。另外，新光三越也表示，不會在9月5日啟動進貨。

    新光三越台中中港店預計9月底復業，近來展開拆鷹架、清洗燈柱及重新掛上新光三越招牌程序，卻被詐騙集團盯上、假冒粉絲專頁，造成很多「新粉」受騙，新光三越發出澄清聲明。

    新光三越表示，公司近期發現有不肖人士假冒新光三越名義開設FB粉絲專頁投放詐騙廣告，銷售商品或散播未經證實資訊，該粉絲專頁非屬新光三越所設立，並已侵害公司商標權等權利，公司正在追究中，為避免顧客登入後遭到詐騙，或誤提供個人資料等權益受損等情形，特此澄清。

    新光三越並提供官方網站，若查看所有分店之粉絲專頁，請點選官方網站最下方「Follow Us」連結到各分店粉絲專頁： https://www.skm.com.tw/

    台中中港店FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/skm200

    此外，外傳中港店將在9月5日讓品牌廠商進貨，新光三越也表示，中港店進貨計畫目前依進度準備中，確切進貨日期及流程後續將會在9月5日後逐一通知各廠商，確保流程有序順暢，因此進貨程序不會在9月5日啟動。

    熱門推播