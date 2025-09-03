秋遊新北！各地商圈特色活動 9、10月接力登場

淡水商圈「2024淡水右岸好好生活節」街頭藝人表演。（新北市經發局提供）

2025/09/03 15:02

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市各商圈特色活動從9月到10月接力登場，包含八里「八里巴巴商圈大冒險」、雙溪「牡丹茶花宴」、淡水「樂活嘉年華」及深坑「黑白大廚體驗活動」，分別有闖關抽獎、茶花料理、街頭表演與趣味遊戲，邀民眾共度秋日時光。

新北市經發局長盛筱蓉表示，市府透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈結合自身特色、商家資源及在地文化底蘊，藉由商圈自主辦理活動帶動人潮，並鼓勵市民和旅客走入街巷、體驗美食與文化，促進地方經濟活絡。2020年推動以來，持續吸引大量人潮與消費力，截至去年累積逾4億元商機，今年更有27個商圈響應計畫，共同為新北觀光注入活力。

八里渡船頭商圈9月13日舉辦「八里巴巴商圈大冒險」，結合集章闖關抽獎，讓購物更添樂趣；雙溪商圈9月19日舉辦「牡丹茶花宴」，有茶花入菜料理體驗；淡水商圈10月4日推出「樂活嘉年華」，安排街頭藝人表演、舉辦創意著色比賽等；深坑商圈10月4日至5日舉辦「2025深坑黑白大廚體驗活動」，邀民眾體驗烤豆腐、鹹豬肉，並參與趣味遊戲挑戰，感受深坑飲食風情。

此外八里渡船頭、雙溪及淡水商圈加碼推出拍照打卡送新北幣活動，詳情資訊可至經發局官網，或到「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

