為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    秋遊新北！各地商圈特色活動 9、10月接力登場

    淡水商圈「2024淡水右岸好好生活節」街頭藝人表演。（新北市經發局提供）

    淡水商圈「2024淡水右岸好好生活節」街頭藝人表演。（新北市經發局提供）

    2025/09/03 15:02

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市各商圈特色活動從9月到10月接力登場，包含八里「八里巴巴商圈大冒險」、雙溪「牡丹茶花宴」、淡水「樂活嘉年華」及深坑「黑白大廚體驗活動」，分別有闖關抽獎、茶花料理、街頭表演與趣味遊戲，邀民眾共度秋日時光。

    新北市經發局長盛筱蓉表示，市府透過「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈結合自身特色、商家資源及在地文化底蘊，藉由商圈自主辦理活動帶動人潮，並鼓勵市民和旅客走入街巷、體驗美食與文化，促進地方經濟活絡。2020年推動以來，持續吸引大量人潮與消費力，截至去年累積逾4億元商機，今年更有27個商圈響應計畫，共同為新北觀光注入活力。

    八里渡船頭商圈9月13日舉辦「八里巴巴商圈大冒險」，結合集章闖關抽獎，讓購物更添樂趣；雙溪商圈9月19日舉辦「牡丹茶花宴」，有茶花入菜料理體驗；淡水商圈10月4日推出「樂活嘉年華」，安排街頭藝人表演、舉辦創意著色比賽等；深坑商圈10月4日至5日舉辦「2025深坑黑白大廚體驗活動」，邀民眾體驗烤豆腐、鹹豬肉，並參與趣味遊戲挑戰，感受深坑飲食風情。

    此外八里渡船頭、雙溪及淡水商圈加碼推出拍照打卡送新北幣活動，詳情資訊可至經發局官網，或到「來趣新北金發局」臉書粉專查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播