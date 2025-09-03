為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市大直美麗華路樹被砍？ 網怒：失去數十年無法追回的「公共資產」

    有網友在社群平台PO文指出北市大直美麗華附近明顯健康的綠色路樹被砍了。（圖擷取自 Threads ）

    有網友在社群平台PO文指出北市大直美麗華附近明顯健康的綠色路樹被砍了。（圖擷取自 Threads ）

    2025/09/03 17:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市建設局推動市民廣場景觀優化，移植臨公益路側14棵行道樹，因一度傳出移樹的理由是為「優化爵士音樂節人潮動線」，引發輿論反彈。有網友在社群平台PO文指出，她搭計程車經過北市大直美麗華附近時發現明顯健康的綠色路樹被砍了。

    該網友在社群平台Threads貼出照片，可以看到路邊有一排路樹被砍，地上有許多被砍下的樹枝與落葉散落一地，該網友在貼文中表示：「現主時計程車途經發現大直美麗華對面路段也在砍樹？繼盧秀燕之後，蔣萬安也開始在台北砍樹？ 不解，請問這些美麗的樹怎麼了？」

    原PO在留言處怒批，一棵樹，要花上數十年才能長成，它們不是隨手就能補種的裝飾品，當一棵棵綠樹被推倒，我們失去的不只是景觀，而是數十年無法追回的「公共資產」，希望台北市政府正視。

    網友們看到貼文後紛紛留言「之後再招標買新樹，合法搬錢的魔法。」、「這兩年蔣不聽砍掉好多路樹了」、「最近都這樣，好多棵健康的行道樹無預警被砍除，樹穴被填平」、「台北人就喜歡喔」。

    圖
    圖
