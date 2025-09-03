社福團體現捐贈缺口 台灣自閉兒家庭關懷協會中秋募集進度僅2成

歷年來，協會都會在節日時募集物資下鄉，透過學校等單位提供給相關弱勢兒。（台灣自閉兒家庭關懷協會提供）

2025/09/03 15:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕台灣自閉兒家庭關懷協會啟動「114年愛在偏鄉．溫暖童心」中秋與寒暑假物資募集計畫，預計募集5000盒中秋禮盒與5000包寒假白米，送往台東地區的偏鄉國小、附設幼兒園及特殊教育學校，讓經濟弱勢家庭的孩子們在節日與假期中，感受到一份不被遺忘的溫暖。截至目前，整體募集進度僅約20%，尚有80%的努力空間，協會誠摯呼籲社會各界共襄盛舉。

協會表示，今年是這項募集行動的第7年，更已連續3年成功募集5000盒中秋禮盒，將社會的愛心實際送到孩子手中。多年來的送暖經驗發現，對許多偏鄉孩子來說，一盒月餅並非理所當然，反而可能是他們一年中唯一能吃到的糕點。因此，每到中秋前夕，協會便號召民間力量，以實際行動陪伴孩子們度過節慶時刻。

請繼續往下閱讀...

今年中秋禮盒由知名品牌「手信坊」以公益價格提供，每盒365元，協會將統一購買與配送；寒假物資則為2公斤裝CAS一等白米，預計於農曆年前送至學校，讓孩子們在寒假前夕帶著食物回家，與家人分享團圓的滋味。物資將依據台東縣政府公告的偏鄉學校名單，實地配送至南迴線、南橫沿線、花東縱谷線與花東海岸線等地區。這些區域交通不便、物資不易到達，卻有一群孩子默默等待著外界的一點溫暖。

協會創辦人孫中光（孫爸）指出：「這不只是食物，而是他們人生中重要的記憶與溫暖的累積，因此更希望孩子們不會在節日裡被遺忘」。

為了讓每份物資真正送達手中，協會持續與微光行動協會合作，運用中華電信捐贈的小貨車，並由協會承擔油資、保養與人力，安排志工每月親送物資進入偏鄉。即使途中遭遇天候不佳或交通中斷，團隊仍堅持「送到手上才算完成」，不讓任何一份愛心被遺漏。

目前距離5000份的目標仍有極大缺口。為拋磚引玉，協會已率先自捐中秋禮盒與白米各10萬元，盼更多企業、學校與民眾響應。所有募集資金將用於物資購買、包裝與運送費用，協會承諾流程公開透明，並定期向社會說明成果。

歷年來，協會都會在節日時募集物資下鄉，透過學校等單位提供給相關弱勢兒。（台灣自閉兒家庭關懷協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法