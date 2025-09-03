資深海女李美金獲模範漁民 笑稱1天沒下海身體就癢

資深海女李美金獲得模範漁民。（記者楊媛婷攝）

2025/09/03 14:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部漁業署今舉行「114年全國漁民節全國記者會」，共12位漁民獲模範漁民，本次最年長的獲獎者為來自澎湖的李美金，從12歲當海女迄今已經59年，笑稱自己雖然已經變成「海阿嬤」，但因為對海的熱愛，1天沒下海全身就會發癢。

現在全台灣的海女越來越少，李美金更是少數到現在還在執業的資深海女，她說當海女必須熟悉海象、潮汐變化，若沒辦法清楚掌握，就會被海帶走，「也有海女就是因為這樣不幸過世。」李美金表示自己走入海女這行的原因很簡單，就是因為幼時家貧，靠海吃海，就跟著大人一起下海捕撈當起海女，雖然工作很辛苦，但每次潛入海底都可忘卻陸地上的雜事煩惱，最後就愛上這份工作，甚至1天不下海身體因為太思念大海還會癢，不知不覺一做就做了59年。

李美金表示，海女這行工作因為辛苦又有危險性，很難吸引新血投入，也坦言她自己也不鼓勵小孩從事，雖然這行可能有天會消失，但在那天來之前，她都會持續到大學社區介紹海女的文化與工作，希望可以留下一些歷史的紀錄。

被問及為何只有海女、卻沒有海男？李美金笑說，傳統漁村社區男主外女主內，男性通常會出海捕魚，女性則要打理家中內務，在住家附近的鄰近海域下海捕撈添補家用，也因此才會只看到海女。

隨海洋資源日漸枯竭，李美金說，現在下海捕撈的漁獲和年輕時相較少非常多，希望民眾一起愛護海洋，讓資源永續。

另11位獲表揚的模範漁民打入壽司郎供應鏈的劉柏君，還有2012年起協助彰化區漁會創立「芳苑新住民家政班」的養蚵媳婦陳惠貞、在鼻頭漁港投入淨灘與淨海和海洋保育16年的余孟怡、深耕遠洋漁業多年的陳皇誠、2020年取得高雄首座漁電共生示範場認證的鄭志強、長年耕耘北部沿近海漁業的李明樺、打造全台首艘配置冷循環管路系統漁船的陳正文、產銷制度改革領航者黃嘉正、從機械技師轉行當船長的林宏達、2021年取得全台首張水產類農產品初級加工場證的鄭瑞隆、養殖龍虎石斑與午仔魚場域取得產銷履歷驗證與歐盟認證蔡聖倫。

漁民節慶祝活動將於9月12日到13日在北市淡水漁人碼頭福容飯店舉行。

