為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林光華爭取在新埔義民廟 設義民信仰文化園區

    新埔義民廟董事長林光華（右）說，就連總統賴清德也是客家子弟，全台除了桃竹苗，還有至少3個縣市客家人口過半。（記者黃美珠攝）

    新埔義民廟董事長林光華（右）說，就連總統賴清德也是客家子弟，全台除了桃竹苗，還有至少3個縣市客家人口過半。（記者黃美珠攝）

    2025/09/03 14:41

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔褒忠亭義民廟董事長、前台灣省主席林光華今天當面跟客委會副主委邱星崴、副縣長陳見賢爭取，以新埔義民廟為中心，設立「義民信仰文化園區」。他說，義民廟就是台灣開拓初期的忠烈祠，也是前總統蔡英文打造浪漫台3線的最後1塊拼圖，園區的成立可望有助整體客家信仰文化的保存。邱星崴說，將把他的意見帶回中央研議。

    邱星崴說，義民文化在日、韓、台灣南部也有類似的。只是日本是農民跟地主的抗爭，並非神。韓國則是當年抗日有義軍，是跟外國人的戰鬥。屏東竹田忠義亭則是祖先。義民爺爺要同時是祖先、又是神明的，就只見於北台客庄，確實很特別。

    陳見賢說，全台客家人口約500萬人，唯一的信仰中心就在新埔義民廟。

    林光華說，祖先是客家人的全台超過1000萬人，歷任元首、副元首，從李登輝、陳水扁、呂秀蓮、蔡英文，甚至到現任總統賴清德都是客家子弟。除桃竹苗，其實宜蘭、雲林、以及彰化也都超過一半是客家人，彰化甚至幾乎是4分之3。

    他說，義民廟的先賢先烈，是當年客家跟泉州厝閩人、竹北新社采田福地道卡斯族七姓公的先祖們，不分族群團結抵抗林爽文之亂。乾隆皇御筆的「褒忠」聖旨，迄今還在廟內。

    苗栗已有客家園區，他希望客委會跟縣府能考慮新埔義民廟全台分香廟超過200個，等於是祖先開拓台灣初期的忠烈祠所在，也是小英總統浪漫台3線的最後一塊拼圖，能成立「義民信仰文化園區」對祖先的義行有個回憶、歌頌、以及祝福。

    客委會副主委邱星崴說，他第一次聽到新竹縣想要推動「義民信仰文化園區」，將帶回中央研議。（記者黃美珠攝）

    客委會副主委邱星崴說，他第一次聽到新竹縣想要推動「義民信仰文化園區」，將帶回中央研議。（記者黃美珠攝）

    新埔義民廟董事長林光華強調，義民廟本身就是台灣開拓初期的忠烈祠。（記者黃美珠攝）

    新埔義民廟董事長林光華強調，義民廟本身就是台灣開拓初期的忠烈祠。（記者黃美珠攝）

    新埔義民廟董事長林光華（前排左2起）當面跟新竹縣副縣長陳見賢、客委會副主委邱星崴爭取設立「義民信仰文化園區」。（記者黃美珠攝）

    新埔義民廟董事長林光華（前排左2起）當面跟新竹縣副縣長陳見賢、客委會副主委邱星崴爭取設立「義民信仰文化園區」。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播