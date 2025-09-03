林光華爭取在新埔義民廟 設義民信仰文化園區

新埔義民廟董事長林光華（右）說，就連總統賴清德也是客家子弟，全台除了桃竹苗，還有至少3個縣市客家人口過半。（記者黃美珠攝）

2025/09/03 14:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔褒忠亭義民廟董事長、前台灣省主席林光華今天當面跟客委會副主委邱星崴、副縣長陳見賢爭取，以新埔義民廟為中心，設立「義民信仰文化園區」。他說，義民廟就是台灣開拓初期的忠烈祠，也是前總統蔡英文打造浪漫台3線的最後1塊拼圖，園區的成立可望有助整體客家信仰文化的保存。邱星崴說，將把他的意見帶回中央研議。

邱星崴說，義民文化在日、韓、台灣南部也有類似的。只是日本是農民跟地主的抗爭，並非神。韓國則是當年抗日有義軍，是跟外國人的戰鬥。屏東竹田忠義亭則是祖先。義民爺爺要同時是祖先、又是神明的，就只見於北台客庄，確實很特別。

陳見賢說，全台客家人口約500萬人，唯一的信仰中心就在新埔義民廟。

林光華說，祖先是客家人的全台超過1000萬人，歷任元首、副元首，從李登輝、陳水扁、呂秀蓮、蔡英文，甚至到現任總統賴清德都是客家子弟。除桃竹苗，其實宜蘭、雲林、以及彰化也都超過一半是客家人，彰化甚至幾乎是4分之3。

他說，義民廟的先賢先烈，是當年客家跟泉州厝閩人、竹北新社采田福地道卡斯族七姓公的先祖們，不分族群團結抵抗林爽文之亂。乾隆皇御筆的「褒忠」聖旨，迄今還在廟內。

苗栗已有客家園區，他希望客委會跟縣府能考慮新埔義民廟全台分香廟超過200個，等於是祖先開拓台灣初期的忠烈祠所在，也是小英總統浪漫台3線的最後一塊拼圖，能成立「義民信仰文化園區」對祖先的義行有個回憶、歌頌、以及祝福。

客委會副主委邱星崴說，他第一次聽到新竹縣想要推動「義民信仰文化園區」，將帶回中央研議。（記者黃美珠攝）

新埔義民廟董事長林光華強調，義民廟本身就是台灣開拓初期的忠烈祠。（記者黃美珠攝）

新埔義民廟董事長林光華（前排左2起）當面跟新竹縣副縣長陳見賢、客委會副主委邱星崴爭取設立「義民信仰文化園區」。（記者黃美珠攝）

