保育類「鳳頭蒼鷹」闖北市議會！ 救援人員上下樓包抄成功救援

鳳頭蒼鷹闖入台北市議會。（圖由台北市議會提供）

2025/09/03 14:48

〔記者孫唯容／台北報導〕昨（2）日上午8點，1隻保育類猛禽「鳳頭蒼鷹」疑似在覓食過程，誤闖台北市議會，在樓梯間停留被工作人員發現後立即通報台北市動物保護處協助救援，動保處派2組人馬成功將鳳頭蒼鷹捕獲並送至台灣猛禽研究會，結束驚險旅程，初步檢視，鳳頭蒼鷹體態健康，後續將擇期野放。

動保處說明，迷路的鳳頭蒼鷹停留在台北市議會的5樓，救援人員分別於5樓及6樓包抄，受驚嚇的蒼鷹警戒飛至高處，救援人員評估蒼鷹夜間視力較差的特性，關閉樓梯燈，同時讓牠較為冷靜，順利用捕鳥網限制蒼鷹的行動後成功捕獲，並用毛巾包裹保定，以保護牠的翅膀，避免拍打受傷，並已交由台灣猛禽研究會照護及擇期野放。

動保處指出，鳳頭蒼鷹原棲息於中、低海拔山區，近年來隨著都市開發與環境變遷，有些野生動物逐漸適應都會環境，如今可在鄰近的大安森林公園見到鳳頭蒼鷹築巢繁衍，市內一般公園、綠地也常發現牠的蹤影，鳳頭蒼鷹成為都會區唯一穩定繁殖的日行性猛禽。若民眾遇見野生動物誤入市區建築，切勿驚慌失措或勉強自行處理，可稍作觀察並立即通報1959動物保護專線，由動保處協助處理。

動保處同時提醒，依據野生動物保育法規定，保育類野生動物不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，任意獵捕保育類野生動物，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。市民更應尊重野生動物生活環境及習性，如在外發現野生動物可遵守與野生動物的三不原則：「不干擾、不接觸、不餵食」，避免誤觸法規。

北市動保處成功救援該隻鳳頭蒼。（圖由動保處提供）

