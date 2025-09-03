為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    先付10萬元才能帶回契約 消基會揪雙北多個建案涉違法

    消基會今天公布雙北市建案涉違法問題。（消基會提供）

    消基會今天公布雙北市建案涉違法問題。（消基會提供）

    2025/09/03 14:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕消基會今年針對台北市、新北市多個建案調查，並公布涉嫌違規建案和樣態，主要發現問題如契約審閱期落實度不足、僅限現場查閱、甚至附加不合理條件如攜回契約須預付10萬元及要求先付定金等，有可能構成公平交易法第25條顯失公平行為。

    消基會今天（3日）舉行記者會揭露雙北建商涉嫌違法的問題。消基會在今年4月20日至7月30日針對台北市及新北市建案進行實地調查，發現多數案場雖受「消費者保護法」第11之1條規範，應提供至少五日契約審閱期且不得附加條件，實務上仍有拒絕提供契約、不當設限或限制攜回等行為，顯示制度落實度不足。

    消基會更指出，還有建案曾有被公平交易委員會處分的案例，涉及「公平交易法」第25條所禁止的「顯失公平行為」，被公平會裁罰高額罰鍰。消基會調查地區涵蓋台北市及新北市多個行政區如永和、中和、新莊、土城、鶯歌、大安、信義、文山、大同、中正等預售屋與新成屋接待中心。

    消基會主要發現幾種涉違法的樣態，包括契約審閱期落實度不足如完全拒絕提供契約書；附加不合理條件，涉違反「無附加條件」原則，脫離立法保障原意，亦有可能構成公平交易法第25條顯失公平行為；僅限現場查閱， 雖形式合規，但實質上削弱審閱期保障效果。

    消基會建議主管機關建立主動稽查機制，針對拒絕提供契約或附加不合理條件的案場，依「消費者保護法」、「公平交易法」裁罰；公布違規名單，形成市場壓力；要求接待中心張貼「契約審閱權」告示並附QR碼下載契約範本；加強宣導內政部「不動產交易實價查詢服務網」，可以查詢預售屋建案查詢之核備預售屋契約書，讓民眾可以充分閱覽預售屋契約書內容再行購屋。

    消基會也建議消費者，堅持行使審閱權，不接受任何附加條件限制，尤其是要付定金、身份證影本等條件；善用審閱期並諮詢律師、地政專家或消保團體，確保理解契約書內容。

    消基會指出，契約審閱期並非形式規定，而是防止資訊不對稱與壓迫性銷售的關鍵機制，違反者除涉違反「消費者保護法」外，若利用資訊優勢限制消費者權利，更可能構成「公平交易法」第25條的顯失公平行為，最高可處2500萬元罰鍰。

    消基會也指出，這次調查顯示，雙北地區部分建案雖在制度上已受法律規範，但實務上落實度仍不足，甚至有業者採取變相阻礙方式，對消費者權益造成威脅。消基會呼籲政府加強查察與處罰力度，讓違法成本高於利益，並加強宣導資訊公開化與線上化，確保購屋族在簽約前能獲得充分資訊與自主決策權。

    消基會今天公布雙北市建案涉違法問題。（消基會提供）

    消基會今天公布雙北市建案涉違法問題。（消基會提供）

    消基會今天公布雙北市建案涉違法問題。（消基會提供）

    消基會今天公布雙北市建案涉違法問題。（消基會提供）

    熱門推播