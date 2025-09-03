台鐵花蓮站長交接 父女檔分任正、副站長

台鐵特等站花蓮站今天舉行站長交接，台東站長鄭成忠（右）返鄉接任花蓮站長，原任吳佳陽（左）升任花蓮運務段副段長。（記者王錦義攝）

2025/09/03 14:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵特等站花蓮站今天舉行站長交接，台東站長鄭成忠返鄉接任花蓮站長，原任吳佳陽升任花蓮運務段副段長，特別的是新任站長鄭成忠的女兒也是花蓮站九名副站長其中之一，父女檔同在花蓮站服務，鄭成忠說，對自己女兒一定是要求更加嚴格，不過台鐵百年老店，現在很需要年輕新血加入，新舊二代交流激發新創意也傳承經驗。

新任站長鄭成忠1991年在花蓮站報到從基層做起，擔任過行車跟運轉的副站長，之後接任負責旅客服務相關業務的站務主任，在花蓮服務20多年後，2022年到台東擔任站長，就任就碰上花東918強震，立刻投入鐵公路接駁作業，另外也經常應對颱風等緊急應變作業，經驗豐富，而在台鐵的經驗也影響家人，女兒也在2017年加入台鐵的行列。

鄭成忠說，現在台鐵面臨的挑戰之一就是人力的養成跟留才，因為薪資結構跟其他公司、國營企業等有差異，所以常常進來的新人沒幾年就跑去台水、台電等，而東部許多員工來自外縣市，常常培訓多年後就調職返鄉服務，所以希望待遇能適度提高，才能留下優秀的員工，避免人才一直外移花蓮。

對於女兒很早就通過員級考試升到副站長，鄭成忠說，以前他要十幾年做到副站長，現在女兒很快就達到是機運也是實力，年輕人有新的思維，有時候女兒還會罵他是老觀念，年輕人提供從外面來看台鐵的工作想法，真的是會有新的火花出現，現在不是說什麼要講資歷，是要講能力，在運轉部分也是要落實經驗傳承、教育訓練這個部分，期盼台鐵愈來愈好。

台鐵特等站花蓮站今天舉行站長交接，台東站長鄭成忠（右）返鄉接任花蓮站長，同在台鐵花蓮站服務的女兒獻花祝賀。（記者王錦義攝）

