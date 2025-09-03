為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災屋拆除倒數9月底截止 政府全額吸收代拆費

    南市府秘書長尤天厚（中）說明風災復原工作進度。（台南市府提供）

    南市府秘書長尤天厚（中）說明風災復原工作進度。（台南市府提供）

    2025/09/03 14:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風造成部分災屋嚴重受損，若民眾有意整棟拆除，9月底前委託政府代拆者，不分一般或弱勢戶，費用全額由政府吸收；自行拆除則可申請2萬元補助，直接洽各區公所。台南市府秘書長尤天厚表示，統計至今，登記由政府代拆166件，自行拆52件，災民要把握期限完成登記。至於房屋拆除後的水電廢止，也可委由政府代辦。

    南市環保局指出，風災後全市清潔隊持續投入市容復原，截至9月2日累計出動人力2萬1022人次、機具5326輛次，清理垃圾約3萬6200公噸。若民眾有大型廢棄物，請先簡易分類：土石磚瓦類向區公所登記、石棉瓦由環保局統一清運，其餘可與當地清潔隊聯繫，通常半日內即完成清除。環保局提醒，請勿任意棄置於暫置區，若查獲違規將依法裁處。

    針對石棉瓦清運，災後已完成17區285里一輪清理，處理量超過8千噸，達全年清運量的2.5倍。區公所登記受理至9月5日止，9月8日起改由環保局持續受理：住宅需填申請表及切結書，非住宅則須另附佐證資料，審查通過後才安排清運。另製造業者如有需求，須先經經濟部審認受災資格，經濟部每月彙整名單交由環境部安排，民眾可撥打0800-000-257產業競爭力發展中心免費專線諮詢。

    針對屋損嚴重的災屋整棟拆除，凡於9月底前委託政府代拆，不分一般戶及弱勢戶，費用由政府吸收，圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

    針對屋損嚴重的災屋整棟拆除，凡於9月底前委託政府代拆，不分一般戶及弱勢戶，費用由政府吸收，圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播