災屋拆除倒數9月底截止 政府全額吸收代拆費

南市府秘書長尤天厚（中）說明風災復原工作進度。（台南市府提供）

2025/09/03 14:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風造成部分災屋嚴重受損，若民眾有意整棟拆除，9月底前委託政府代拆者，不分一般或弱勢戶，費用全額由政府吸收；自行拆除則可申請2萬元補助，直接洽各區公所。台南市府秘書長尤天厚表示，統計至今，登記由政府代拆166件，自行拆52件，災民要把握期限完成登記。至於房屋拆除後的水電廢止，也可委由政府代辦。

南市環保局指出，風災後全市清潔隊持續投入市容復原，截至9月2日累計出動人力2萬1022人次、機具5326輛次，清理垃圾約3萬6200公噸。若民眾有大型廢棄物，請先簡易分類：土石磚瓦類向區公所登記、石棉瓦由環保局統一清運，其餘可與當地清潔隊聯繫，通常半日內即完成清除。環保局提醒，請勿任意棄置於暫置區，若查獲違規將依法裁處。

針對石棉瓦清運，災後已完成17區285里一輪清理，處理量超過8千噸，達全年清運量的2.5倍。區公所登記受理至9月5日止，9月8日起改由環保局持續受理：住宅需填申請表及切結書，非住宅則須另附佐證資料，審查通過後才安排清運。另製造業者如有需求，須先經經濟部審認受災資格，經濟部每月彙整名單交由環境部安排，民眾可撥打0800-000-257產業競爭力發展中心免費專線諮詢。

針對屋損嚴重的災屋整棟拆除，凡於9月底前委託政府代拆，不分一般戶及弱勢戶，費用由政府吸收，圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

