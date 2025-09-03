為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    空大澎湖望安專班學員畢業了 展現終身學習精神

    國立空中大學澎湖學習指導中心望安專班，實現在地就能讀大學夢想。（空大澎湖學習中心提供）

    國立空中大學澎湖學習指導中心望安專班，實現在地就能讀大學夢想。（空大澎湖學習中心提供）

    2025/09/03 14:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立空中大學澎湖學習指導中心於澎湖離島望安衛生所開設專班課程，提供在地居民進修管道。歷經3年學習歷程，今（3）日順利完成學業，實現「在地就能讀大學」的夢想，展現學員堅持不懈的精神，也體現空大落實大學社會責任的承諾。

    望安專班的學員們大多已投入職場與家庭，在繁忙的工作之餘，仍堅持利用零碎時間上課、讀書與完成作業，最終順利完成學業，圓了大學夢。他們的努力不僅是自我挑戰，更是對「學無止盡」理念的最佳詮釋。畢業生分享心得時表示：「很開心有這群同學一起努力，讓平淡的生活有了目標。雖然過程中很辛苦，但能完成大學學業真的很值得，也感謝空大給了我們一個圓夢的舞台。」這段話道出全體學員共同奮鬥的心聲。

    澎湖學習指導中心表示，設立離島專班的初衷，即是希望讓每一位有心進修的學員不因地理限制而放棄受教育的機會。空大透過遠距教學與在地輔導課程，持續為偏遠地區的學習者開啟大學之門，實踐教育公平與終身學習的價值。澎湖學習指導中心特別感謝望安衛生所吳文和主任的大力支持，提供一個安心且友善的就學環境，讓專班學員能專心學習，無後顧之憂。

    此次望安專班學員的畢業，不僅象徵個人學習歷程的圓滿，也再次肯定空大在地服務的努力。未來，澎湖學習指導中心將持續深耕地方，讓更多澎湖地區、甚至離島的居民，都能在空大的陪伴下邁向知識的殿堂。

    歷經三年學習，空大望安專班舉行畢業典禮。（空大澎湖學習中心提供）

    歷經三年學習，空大望安專班舉行畢業典禮。（空大澎湖學習中心提供）

    熱門推播