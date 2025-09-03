2025上半年出國人次創新高 來台客恢復疫前7成

2025年上半年1至6月國人出境約914萬人次，國際來台客約419萬人次。（記者蔡昀容攝）

2025/09/03 14:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署公布最新出入境表現，2025年上半年，1至6月國人出境約914萬人次，超越去年約826萬、疫前2019年861萬人次創新高；國際來台客約419萬人次，較去年增加38萬人次、成長10％，恢復疫前2019年七成。

觀光署本週公布6月出入境統計。我國出國旅客，2025年1至6月914萬1262人次，較去年同期826萬8352人次成長10.5％，較疫前同期861萬4204人次成長6％。出國熱度持續上升，甚至超越疫前。

入境我國旅客，2025年1至6月419萬7240人次，較去年同期381萬3321人次成長10％，但尚未超越疫前同期597萬7259人次，約恢復至疫前七成水準。

觀光署進一步分析國際來台客上半年市場，日本、香港、韓國排名前三。日本約68萬299人次，較去年同期60萬9792人次成長11％，和整體成長幅度差不多；韓國約53萬1377人次，較去年同期50萬8676人次成長4.4％，但就單月而言，韓國6月4萬7804人次，較去年5萬1656人次負成長7.4％，主要是內部政局不穩及選舉因素影響。

香港來台客上半年約57萬431人次，與去年相比減幅0.2％並不大，不過單就6月份表現來看，香港呈現負成長，今年9萬4236人次，去年10萬1696人次，由於日本強震謠言範圍也包括台灣，推估觀光意願也因此受挫。

成長幅度最多的是中國來台客，今年上半年31萬327人次，較去年18萬8069人次成長65％。觀光署分析，小三通去年8、9月開始開放馬祖、金門，此後每月乘客都固定成長，連帶拉抬來台旅次。

菲律賓來台客也明顯成長。今年31萬2821人次，較去年22萬8190人次成長37％。觀光署分析，去年12月在菲律賓設立TTIC，疫後也投注資源做廣告露出，加上菲律賓與台灣距離相近，對台灣也有一定熟悉度。

