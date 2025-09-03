丹娜絲災後復原曝新進度 台南屋損慰助金核撥10億元

屋損慰助金核撥率超過9成。（圖由台南市府提供）

2025/09/03 14:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（3）日公布丹娜絲颱風災後復原最新進度，說明屋損修繕與拆除媒合、垃圾清運及慰助金發放等工作，屋損慰助金核撥率超過9成，發放金額10億元，同時播放市長黃偉哲向市民說明的影片。黃偉哲強調，復原唯一目標就是「讓民眾早日恢復正常生活」。

黃偉哲指出，若房屋毀損嚴重、不具修復價值，屋主可選擇由政府出資協助拆除；若仍需修繕，市府也會全力媒合工班，並針對低收入戶免費修繕屋頂。修繕或拆除過程中，市府將回收可再利用建材，充實建材銀行並降低修繕成本。他強調，產權釐清是首要條件，其餘資金與工班協助，政府都會盡力支援。

違規棄置廢棄物將開罰

市府秘書長尤天厚指出，屋損慰助金已於8月29日截止申請，受理逾5萬件，截至9月2日已核撥逾4萬件，核撥率超過9成，發放金額達10億元。至於修繕媒合工作正加速推進，同時也發現部分民眾違法棄置廢棄物情形，呼籲應依環保局清運流程處理，否則將依法開罰。

工務局統計，受災面積20平方公尺以上的民宅共有3559戶申請媒合，99%已完成現勘，918戶簽約，其中254戶施工中、410戶已完工。弱勢家庭更是重點協助對象，共有313戶全額補助，目前137戶已修繕完成，73戶施工中。各公所在災區查訪時，也同步發放「受損房屋修繕意願調查表」，確實掌握民眾需求，以提升復原效率。

民眾若違法亂丟廢棄物將開罰。（記者洪瑞琴攝）

