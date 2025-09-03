為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    麻豆文旦受災嚴重 西湖文旦將採收供貨

    西湖文旦柚將迎採收期價格微漲反映成本。圖為去年農會採收後裝箱前作業畫面。（何貞儀提供）

    西湖文旦柚將迎採收期價格微漲反映成本。圖為去年農會採收後裝箱前作業畫面。（何貞儀提供）

    2025/09/03 14:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉文旦柚遠近馳名，更是苗栗縣最大產地，栽種面積約100公頃，產量最高估計近3000公噸，由於中秋節將屆，且今年南部文旦柚產區受到嚴重雨害，即將迎來採收期的西湖文旦柚，西湖鄉農會裝箱販賣的文旦柚今年微幅上漲，1箱10台斤裝上漲20元，主要是開花期受到風、雨打落柚花，減產1至2成、農藥與貨運成本增加等影響。

    西湖鄉農會總幹事何貞儀表示，桃園市新屋農會、觀音農會往年會向西湖鄉農會訂購不少文旦柚，也有其他農會協助，加上企業老客戶、縣政府協助牽線、民眾回購等；今年因麻豆等產區受雨災，也有新客戶詢問。

    西湖鄉文旦柚果肉富含維生素Ｃ，廣受喜愛，何貞儀預估果農週末至白露期間陸續採收，西湖鄉農會預計於13日辦理評鑑。何貞儀說，除了開花期間部分受災，但因農政單位認為未達救助標準2成，加上今年農藥、貨運費上漲，鄉農會裝箱文旦柚一箱上漲20元，調漲僅反映成本，其他自售農友則由農友自訂。

    西湖文旦柚銷售狀況也受到苗縣府關心，苗栗縣長鍾東錦於縣務會議指示工策會與農業處分別透過企業廠商認購及農會系統銷售。

