    首頁　>　生活

    辛苦揹水供山友解渴但空瓶常遭亂丟 火炎山登山協會不再供應

    圖說：辛苦揹水提供山友解渴，水瓶常遭亂丟火炎山登山協會無言。吳集忠發現空瓶被放回鐵箱，甚至高達20多個。（圖上）（吳集忠提供）

    圖說：辛苦揹水提供山友解渴，水瓶常遭亂丟火炎山登山協會無言。吳集忠發現空瓶被放回鐵箱，甚至高達20多個。（圖上）（吳集忠提供）

    2025/09/03 14:08

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣火炎山登山協會長期認養曾被票選為「台灣百大必訪步道」第1名火炎山步道，也協助奉茶、巡視步道、邊坡狀況等，在山上奉茶已經邁入第7年，奉茶隊更於去年開始在步道1.2公里、2.3公里處設置定點鐵箱提供瓶裝水，協會隊員以箱為單位揹上火炎山補給，但今年開始常發生空瓶亂丟在邊坡狀況，隊員近期更發現大量空瓶被放回鐵箱，讓隊員心灰意冷，決定撤掉鐵箱不再提供瓶裝水。

    「募集瓶裝水、隊員自掏腰包還揹好幾箱上山補給，一箱就8公斤重」，奉茶隊隊長吳集忠說，設置鐵箱提供瓶裝水本意為若有山友忘記攜帶或水已喝完，可免費拿走後再自行帶下山，但吳集忠去年設置鐵箱後曾聽到山友說，「反正有提供瓶裝水就不用攜帶」，也有人一次拿了好幾瓶水裝到自己的水壺，吳集忠與隊員基於服務精神，選擇忽略部分山友把方便當隨便的話語。

    由於隊員必須自己揹好幾箱水上山補給，但陸續出現亂象，例如水瓶喝完亂丟、甚至放回鐵箱，部分山友糟蹋奉茶隊好意，讓隊員心灰意冷，吳集忠發起投票後，一致決定撤除鐵箱，不再供應瓶裝水。

    吳集忠呼籲山友，歡迎大家爬火炎山，但需保護環境也不要造成他人困擾。

    辛苦揹水提供山友解渴，水瓶常遭亂丟，火炎山登山協會無言。圖為吳集忠撿拾遭亂丟棄在火炎山的空瓶畫面。（吳集忠提供）

    辛苦揹水提供山友解渴，水瓶常遭亂丟，火炎山登山協會無言。圖為吳集忠撿拾遭亂丟棄在火炎山的空瓶畫面。（吳集忠提供）

    熱門推播