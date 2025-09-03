華山募中秋禮助孤老缺6成 屏科實中親師生送暖

屏科實中國小部祖孫週活動，認養華山基金會孤老中秋關懷禮。（記者羅欣貞攝）

2025/09/03 13:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕華山基金會在屏東縣服務超過20年，陪伴近1600位長者度過孤苦歲月，但今年為獨居長者募集的中秋關懷禮目前僅3成多，屏科實中校長陳志偉號召全校師生共認養200份中秋禮，國小部學生今（3）日也在祖孫週活動，透過闖關遊戲學習「愛老五步驟」，並致贈卡片給華山服務的長輩，氣氛溫馨感人。

華山基金會彰南A屏區區長林秀儀表示，「2025常年服務暨愛老人中秋亮起來」公益計畫中，為長輩們準備了每份約380元的關懷禮，有燕麥片、穀物餅乾、月餅、香皂、經絡按摩梳、隨身側背包等，因為今年中秋節比較晚，募集狀況也比往年困難一點，眼看佳節將至，許多長輩可能面臨「無禮可收、無人問候」的困境。

請繼續往下閱讀...

屏科實中校長陳志偉深感長者不便，號召全校師生共募集認養200份中秋關懷禮，今天也在國小部的祖孫週活動中分享自身照顧長輩的經歷，此外，承包學校新校舍建設的豐譽營造高屏工程處獲悉，也認助70份，希望守護在地孤老們，並呼籲社會各界共同響應。

今天華山基金會也為屏科實中國小部學生，安排五個遊戲關卡，包括用筷子夾小物、戴手套疊物品、戴耳機傳話、戴假髮及眼罩撐枴杖行走、陪說話等，化身長者體驗生活上的不便，從中學習「慢、看、聽、牽、說」等愛老五步驟，活動最後學童們也大聲唸出手寫卡片上的祝福話語，擁抱到場參加活動的長輩們，阿公阿嬤們感動得留下淚水。

華山基金會為獨居長者準備的中秋關懷禮。（記者羅欣貞攝）

小學生戴上手套疊物，體驗長者行動不便的感覺。（記者羅欣貞攝）

小朋友給長輩一個熱情擁抱，溫馨感人。（記者羅欣貞攝）

